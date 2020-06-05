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影／柯文哲加碼三倍券　北市65歲以上長者多送1千

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記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情暫歇，國內進入振興階段。由於台北市敬老卡今年使用率不高，市長柯文哲5日宣布，敬老卡剩餘不少經費，因此決議加碼，北市長者只要使用敬老卡消費滿3000元，除了中央補助2000元以外，北市府將另外加碼再補1000元，等於是「花3000補3000」。

▲台北市長柯文哲及各局處首長於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨議員林國成指出，上半年受到新冠肺炎疫情影響，北市敬老卡使用率低，過去每年使用率約在7成左右，但今年前6個月不到6成，他建議，疫情當中，剩餘的金額可配合中央三倍券，給予北市長者更多優惠，可以推出「花3000補3000」。

柯文哲說，敬老卡480點可用於公車、運動中心等消費，但疫情期間大家都不敢跑出去，的確2月開始到現在敬老卡使用率都很低，有省下來一些錢；柯說，省下來的錢不要汙掉，所以我們在思考，配合最近振興券，花3000元政府補助2000，「我們前面幾個月省下一些錢，是不是可以把它補齊」，詳細數字要再討論。

關於「振興三倍券」，民眾需先花1000元購買3000元的「三倍券」，且方案於7月15日上路後，必須在12月31日前使用完。發放對象包含，中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配也可領，中低收入戶者免申請，政府直接發給1000元入戶後即可提領振興券。

三倍券領取方式分為實體紙本券跟數位支付。若要領取紙本券，民眾須攜帶健保卡至郵局購買，或是7月1日透過網路預購，15日後到4大超商領取。數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾自7月1日上網綁定卡片登錄ID後，累計消費金額滿3000元後，直接回饋2000元。

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