被逼問世衛示警信　柯文哲：這樣講很丟臉「我沒有陳佩琪勇敢」

▲台北長柯文哲於台北市議會接受市政質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑她拉低北市府團隊表現，引爆「舒琪」大戰。國民黨議員游淑慧4日在議會質詢柯文哲對於台灣給世衛「示警信」的看法，柯文哲說，「這樣講有時候很丟臉，我沒有陳佩琪那麼勇敢」，不一定每件事要說出來，「我放在心裡面就好」。

陳佩琪日前在臉書表示，台灣只不過是接獲訊息後去電，想跟世衛要更多的訊息而已，「硬要說成是我們警告世衛的信，實在有點牽強」。簡舒培質疑陳佩琪拉低市府團隊表現，陳佩琪氣得在臉書槓上發文回擊簡舒培，而後又再度「逆時中」質疑「小明回來了嗎？」

游淑慧好奇，這兩件事情時效性過了，為何陳佩琪突然發表意見？是否在家裡有發表看法？柯文哲表示，他跟陳佩琪還是會講話，坦言有在家裡討論；他說自己有拜託她不要寫，他自己常常是看她寫臉書，才跑回去跟她講說「不要寫了、不要寫了」。

針對台灣給世衛的信，游淑慧好奇，陳佩琪以及指揮官陳時中兩個「陳醫師」的看法誰是對的？以柯醫師的角度，這封信算是什麼性質？柯文哲說，「哎呦，不要問我，我是看一看就...」隨後笑說，「這樣講有時候很丟臉，我沒有陳佩琪那麼勇敢」。

游淑慧追問，「你的看法跟他一樣，認為是詢問信不是預警信？只是沒像她勇敢實話實說？」柯文哲表示，「我們對每一件事有看法，但是不一定每件事要說出來，我放在心裡面就好，而且我不敢違背陳佩琪意見」。

對於陳佩琪再度發文質疑「小明回來了嗎？」游淑慧接著問，當時不讓小明進來，到底是基於防疫能量不足，還是有特定排中的一環？柯文哲指出，他有表達過意見，不管對美國、大陸，科學就是科學，防疫標準一樣，統計數字看起來，大陸傳進台灣11例，美國89例，加上英國共有180，兩者差了17倍 ，他當時就說，紐約比武漢還危險，以科學上來講，兩邊防疫鬆緊度不一樣。

游淑慧再問，拒絕小明進入台灣，不是基於科學，而是基於政治或意識形態等其他原因？柯文哲僅說，「我看一看，我也不太想講 ，但是陳佩琪很有意見」。

游淑慧同意柯文哲不可管、也不該管陳佩琪，但是對於陳佩琪貼文，到底是覺得她惹麻煩，還是認為自己選擇從政，讓配偶在人格權、言論自由上被打壓而心懷愧疚？柯文哲指出，他自己沒有當市長，她寫什麼也沒有人去看，「會被注視，不然也不會有人去管他寫什麼，這大概每個人表達他的意見」。

柯文哲再度強調，他有拜託陳佩琪不要寫，「可是她不聽我沒辦法」，還說陳佩琪通常有一陣字就不寫，過一段時間就開始寫。游淑慧指出，陳佩琪有她自己獨立人格權，有議員說她拉低市政成績，她質疑，吳三桂引清兵入關為何要怪陳圓圓？市政成績好不好要問團隊，怎麼會說陳佩琪拉低成績。對此，柯文哲表示認同：「對，我自己要負責，跟她無關」。

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