罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：想一想好可怕

▲台北長柯文哲於台北市議會接受市政質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票將在6月6日登場，根據選罷法規定，只要同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上、57萬4996票，罷免案即通過。對此，台北市長柯文哲說，「如果25%就會過，那真危險，想一想好可怕」，坦言會害怕、制度有點可怕，認為選罷法制度要討論一下，有點可怕。

國民黨議員游淑慧總質詢時問到，2天後高雄就要罷免投票，你也是身為民主選舉出來的首長，你也了解台灣民主制度，你認為在法律設計底下，如果57萬票可以罷免89萬票，或是40幾萬票可以罷免你的時候，少數罷免多數，你認為這樣的罷免制度合不合理？台灣的民主穩定有沒有影響？

柯文哲直言，那罷免如果25%就會過，那真危險，「想一想好可怕」；游淑慧追問，怎麼可怕、怎麼危險？會怕嗎？柯坦言，「會啊」，如果很堅定1/4反對你就掛了，這個制度有點可怕。

游淑慧也說，少數服從多數、多數尊重少數是我們從小學的觀念，不是很理解為什麼57萬可以罷免89萬，那你選再多票都沒用，因為我只要用基本盤就可以罷免你。你同不同意未來可能發展會變危險？

柯文哲說，這事件過後還是大家要討論一下，「因為1/4反對你就掛了，我覺得這個選罷法制度要討論一下，有點可怕」。

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