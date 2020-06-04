網友號召返鄉投票發500元　北市：涉賄選報請地檢署偵辦

▲台北長柯文哲於台北市議會接受市政質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨議員羅智強4日爆料，有人對返鄉投票的台科大學生招手，只要學生提供購票證明並私訊銀行帳戶，就發給500元現金補助，他在議會質詢時當場檢舉，北市法務局長袁秀會表示有賄選疑慮，警察局長陳嘉昌允諾，會報請地檢署指揮偵辦。

羅智強先是詢問市長柯文哲如果台北市接到罷韓涉及賄選，警察局要不要辦？柯回覆「要啊」。羅接著說，他就現場檢舉，他接到網友爆料，在台科大社團有位自稱學長的人說他是對政治毫不關心的人，因為318學運開始關心政治，回家投票很重要，並說他沒立場，不會審查政治傾向，只要將車票購票證明、學生證跟帳戶私訊給他，他就會把車資補助500元匯入帳號，希望可以幫想回家投票但有經濟困難的人。

▲台北市議員羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強指出，法務部在2008年3月就說，提供往返居所地與投票地之交通費用就有構成賄選可能，民進黨2012年也表示，以特定地區、有組織規模性計畫性載送選民往返住居所與投票地點，也涉及違法，明顯提供利益給選民 這論點，他並指這是法務局長袁秀慧當時身為律師的這是的主張。袁秀慧說，「很清楚、是」。

羅智強質疑，他今天提供500元讓學生赴高雄投票，照你過去邏輯，有沒有賄選可能性或疑慮？袁秀慧坦言，「有這樣的疑慮啦，但必須要再查」。羅智強追問，要不要辦他？警察局長陳嘉昌允諾，「我們會報請地檢署指揮偵辦」。