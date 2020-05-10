翁章梁購物台力推「極光歐若拉」　王令麟現身助攻1600顆賣光光

▲翁章梁首登購物台，東森購物董事長王令麟助攻銷售「嘉義極光歐若拉」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與東森購物平台攜手合作，共同推廣嘉義在地農業，由嘉義縣長翁章梁獻出電視購物處女秀，偕同農業處長許彰敏，東森購物董事長王令麟向全國觀眾介紹新品種哈密瓜—「嘉義極光歐若拉」。現場電話不停湧入，1600顆鮮甜哈密瓜賣光光，「嘉義優鮮」的好滋味透過東森透物平台將新鮮直送到家。

請繼續往下閱讀...

▲翁章梁力推「嘉義極光歐若拉」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣推行多年的設施農業，輔導農民種植高經濟作物，過去溫室以小果番茄及洋香瓜栽培為主。農業處指出，為避免單一作物大量種植易受市場價格波動，縣府與種苗股份有限公司合作，選出新品種名為「卡蜜拉」的哈密瓜；並命名為「嘉義極光歐若拉」。

翁章梁首次體驗購物頻道LIVE秀，變身代言人向全國觀眾推薦「嘉義極光歐若拉」。8日直播現場，翁章梁大啖起歐若拉說，嘉義極光特點在於耐儲運及果實脆度與甜度；橘紅色果肉口感細嫩清脆又多汁，脆度與水梨有得拚。另外，歐若拉可食用的部分近9成，在靠近果皮部分的綠色漸層果肉也具甜味。甜度更是高達14到18度。

翁章梁偕同農業處長許彰敏上購物頻道，現場直接現切歐若拉，邀請每位工作人員試吃；每個人豎起大拇指直呼「超好吃！」、「有濃厚的焦糖香氣」。直播現場翁縣長也笑稱，由於產量少，在嘉義他都捨不得吃。

翁章梁強調，嘉義極光是以「一株一果」的溫室吊瓜栽培方式，較不易受病蟲害感染；每年也只有春秋兩作，每個人都應該吃上一次，不能錯過「嘉義優鮮」好品質。

許彰敏表示，有個平台能直接與消費者溝通，未來若有機會也會持續將「嘉義優鮮」推薦給大家。

東森購物電視商品事業部執行長彭鴻珷指出，東森購物力挺在地小農，如何做好去中間化，有個平台能讓產品從產地直銷，東森購物不遺餘力；未來也會持續支持台灣在地農業。

欸~妳過來一下！妳過來一下