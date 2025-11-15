愛的早餐陪伴10多年　花蓮東里國小學童「快閃東森廣場」悠揚樂聲回饋社會

▲花蓮東里國小15位學童北上進行烏克麗麗公益快閃，輕快旋律在東森廣場台北車站迴盪，吸引許多民眾駐足欣賞。

記者萬玟伶／台北報導

一份熱騰騰的早餐，不只填飽偏鄉學童的胃，更為他們的學習之路注入前進的能量，照亮成長的每一步！東森慈善基金會自2007年開始在董事長王令麟的堅持下，投入「愛的早餐」公益計畫，持續關懷偏鄉與弱勢孩童的每日營養，讓孩子能在穩定與安心中拓展未來的可能。如今「愛的早餐」已不只是物資協助，更成為連結家庭、校園與社會的溫暖支持。花蓮縣東里國小全校63名學生，10多年來也在這份陪伴下，迎接每一個充滿元氣的早晨。

吃「愛的早餐」長大的孩子

東森廣場台北車站「快閃公益表演」用音樂回饋社會善意

為了回饋社會與企業的善意，也期待帶著孩子們踏出家鄉、向更多人展現多年練習烏克麗麗的成果，11/15（六）東里國小校長鍾佳慶協同多名師長、家長，帶著15位三至六年級的學生以音樂傳遞感謝，在東森廣場台北車站公益快閃演出！孩子們精心準備多首膾炙人口的曲目，輕快熟悉、朗朗上口的旋律以及輕巧的音符環繞整個空間，讓路過民眾紛紛停下腳步欣賞。讓這場快閃演出充滿純粹又感人的能量，也呈現出溫暖且富有意義的一刻。

早餐的力量，遠比想像更重要

從校長、家長與孩子的眼中，看見「愛的早餐」真正意義

過去，王令麟在多次受訪中都曾強調，希望透過穩定而充足的早餐，讓孩子們在每天的學習之路上擁有更好的基礎，也讓家長能在忙碌的生活與工作之餘，減少早晨備餐的壓力。校長鍾佳慶表示，偏鄉的早餐店與便利超商密度相當低，因此「愛的早餐」的重要性就是讓孩子們能在校園裡安心吃早餐，家長也能減少準備的負擔。「對於家庭功能較薄弱的學生來說，有一頓穩定營養的早餐，也是非常關鍵的支持。」

鍾佳慶也感心表示，「我們學校每一年都會規劃結合公益表演的校外活動，讓孩子有機會離開偏鄉到外面走走看看，也希望孩子在展現才藝的同時，也懂得用行動回饋社會。」在校長的帶領下，東里國小學童主要發展足球與烏克麗麗。「現在幾乎每位學生都『人手一把』烏克麗麗，我們會把不同年級的孩子一起編組，讓學長姐帶著學弟妹一起練習、一起站上舞台，形成一種傳承。」

「對孩子來說，能夠固定吃到『愛的早餐』，是一件很幸福的事情。因為接下來無論是要練烏克麗麗、踢足球，或是專心上課學習，都有了最基本、最穩定的能量來源。所以我們真的非常感謝東森慈善基金會長期的支持，讓東里國小的孩子能在偏鄉天天有一個充滿元氣的早晨。」

此次陪同雙胞胎女兒一起參加活動的家長陳爸爸也表示，雖然家裡平時也會幫女兒準備早餐，但難免遇到工作繁忙、來不及準備的時候，這時「愛的早餐」讓他們不必擔心孩子空著肚子上課。「不只是我們自己，對其他家庭來說，也都能幫忙減輕經濟負擔，這一點真的很重要！」提到「愛的早餐」孩子們開心的表情更是最直接的回應。有孩子開心地分享，「學校的『愛的早餐』每天都有不同味道和種類，也不用叫爸媽早起幫忙買早餐，我覺得這樣對他們來說也比較輕鬆。」也有孩子表示，吃了早餐上課比較有精神，也不會肚子餓，對於即將升上國中的六年級學生而言，這份溫暖的記憶也將成為他們童年重要的一部分。

為了此次快閃公益，孩子們也特別加強訓練一個多月，無論站上公開舞台的緊張，還是演出後獲得掌聲的驕傲，孩子們都表示，能用音樂把心中的感謝傳遞出去，「覺得很開心，也很有成就感」。校長與家長也一致認為，從受惠到回饋的過程，也讓孩子在表演中真正理解到公益的意義。

十多年不間斷的早餐溫暖

持續陪伴更多偏鄉學童

烏克麗麗悠揚的樂聲在東森廣場逐漸散去，但孩子們賣力演出的情感與「愛的早餐」的溫暖，仍在偏鄉延續。十多年來，王令麟總裁始終堅持不讓早餐計畫中斷，並期許所有吃到早餐的孩子，都能懷抱感恩，將這份溫暖化為前進的動力。這份由早餐計畫累積的力量，將持續陪伴更多學童的成長，也期待更多孩子在這份支持之下，帶著健康與感恩的心，走向更寬廣的未來。