【東森傳愛助更生】迷途重生的力量！阿凱用「生命影響生命」持續散發正能量

▲阿凱從更生人蛻變，用生命故事點亮他人希望。（圖／阿凱提供，下同）



生活中心／綜合報導

從曾經的更生人，蛻變為回饋社會的公益行動者，正能量推手阿凱（張登凱）分享，出監四年多來，他不僅沒有退步，反而持續突破自我，完成一個又一個夢想，用實際行動證明「生命影響生命」的力量，他感性地表示「感謝上帝與王令麟總裁一路的安排與支持，讓我的生活與工作得以多彩多姿」。

▲出監四年多的阿凱持續散發正能量，特別感謝王令麟總裁的扶持與安排。

阿凱提到，他參與的電影《突破：三千米的泳氣》日前受邀成為桃園電影節開幕片，全台首映場座無虛席，觀眾在歡笑與淚水中感受作品的真摯力量，許多人直呼「看見親情、勇氣與突破自我的感動」，該片目前已有超過百場企業公益包場，更特別邀請金曲歌王蕭煌奇量身打造電影主題曲，並製作「口述影像版」，讓視障朋友也能走進戲院感受逐夢的力量。阿凱也透露，9月將與南投縣長許淑華共同參與包場觀影，後續更規劃邀請六都市長一同支持這部充滿正能量的作品。

▲▼阿凱參與的電影《突破：三千米的泳氣》，日前受邀成為桃園電影節開幕片。

阿凱的公益腳步持續向前，8月10日，他受邀至高雄民邦教會分享個人見證，暢談信仰如何翻轉人生；8月12日，在胡子琳傳道陪同下，他走進台南明德戒毒村，與戒毒學員分享自身生命歷程，鼓勵收容人從《詩篇23篇》汲取力量。阿凱特別提到，這也是王令麟總裁曾與他分享的詩篇，成為他人生的指引，他期許學員們出監後，也能以自己的力量回饋社會，成為真正對社會有貢獻的人。

▲阿凱日前走進台南明德戒毒村，與戒毒學員分享自身生命歷程。

阿凱也持續將正能量帶進校園，他將於下個月走進新北市三重碧華國中，為七年級學生進行反毒宣導，分享自己親身走過的錯誤與翻轉經歷，提醒青少年「吸毒不僅會失去一切，也會錯過人生無數值得追逐的目標」。

▲阿凱堅信「生命能影響生命」，未來會持續用愛與信仰播下更多重生的種子。



阿凱感性表示，衷心感謝上帝的引領與王令麟總裁的扶持，讓他從曾經迷失的更生人，走上今天能幫助他人、點亮希望的公益之路。他堅信「生命能影響生命」，未來將持續在監所、校園及社會各角落，用愛與信仰播下更多重生的種子。

▼金曲歌王蕭煌奇，為電影《突破：三千米的泳氣》量身打造電影主題曲。

