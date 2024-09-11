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愛的早餐小學生變高材生　最難忘「東森爸爸」的溫暖

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲愛的早餐孩子們紛紛考上大學，與「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟見面。（圖／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／綜合報導

18年來，東森慈善基金會「愛的早餐」幫助超過3萬5千名偏鄉學童補足晨間營養，帶來一整天的滿滿元氣，也成為孩子們上學的動力。年復一年，許多吃愛的早餐長大的孩子，如今已蛻變為充滿自信又閃閃發亮的大學生，對比當年青澀的模樣，格外令人感動。

▲曾是台東忠孝國小棒球隊長的林春暉，滿滿的正能量令人印象深刻。（2017年資料照／記者謝婷婷攝）

身形和兒時一樣清瘦、戴著眼鏡的斯文大男孩，林春暉曾是台東忠孝國小棒球隊長，當年對著鏡頭說：「教練說，隊長職位不是給能力最強的人當，而是最努力的人。」清晰的口條及滿滿正能量令採訪團隊印象深刻。

▲▼愛的早餐小學生變高材生。（圖／記者謝婷婷攝）

▲林春暉現正就讀國立體育大學運動競技與產業系並擔任系學會會長，視東森爸爸為榜樣，有機會也想幫助孩子成長。（圖／記者謝婷婷攝）

時隔6年再相遇，林春暉現正就讀國立體育大學運動競技與產業系，更擔任系學會會長，他分享：「成長路上起起伏伏，也有很多不同的壓力，但是國小的美好回憶很多，像我從小二開始吃愛的早餐到小學畢業，很感謝東森爸爸的照顧，如今還提供助學金幫助我們進入大學旅程，讓我們可以往自己的目標前進」，他也視東森爸爸為人生榜樣，現在不僅熱心關注團體需求及運作，未來也希望可以發揮所學，幫助更多小孩子成長。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲范可欣(圖左)及范紫芸、姜晶蕙等3位甜美笑容的小女生，畢業於桃園高義國小，國二時受訪談到「愛的早餐」忍不住感動落淚。（2016年資料照／記者謝婷婷攝）

另一位畢業於桃園高義國小的范可欣，今年剛考上國立東華大學多元研究所，立刻與東森爸爸分享喜訊！外型及聲線都很甜美又溫暖的她，立志畢業後要回到偏鄉部落教書，當一個好老師照顧更多和她一樣需要幫助的孩子。想起童年時吃愛的早餐的美好回憶，更是令她一度哽咽。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲就讀研究所的范可欣立志畢業後要回到偏鄉教書，幫助更多像她一樣的孩子。（圖／記者徐文彬攝）

原來范可欣來自泰雅族高義部落，這裡的家庭多以務農為主，收成往往「看天吃飯」，許多孩子經常餓肚子上學等著吃營養午餐，因此學校供應熱騰騰又營養均衡「愛的早餐」就成為他們上學的動力。出身清寒的范可欣特別感謝東森爸爸和校長爸爸（王連進）的關愛，鼓勵她好好讀書、好好吃飯，猶記得東森爸爸曾到學校為他們煎蛋做早餐，互動真誠又溫暖，對於這樣一位大人物願意花時間走進偏鄉陪伴孩子，令她印象深刻，她說：「因為我們部落真的很偏鄉、很山上，他讓我們感受到原來有這麼好的一個人，一直在關心住在很山上的我們」。

▲受獎孩子們親手寫的感謝卡。（圖／記者謝婷婷攝）

儘管在少子化的環境下，高升學率使每個孩子都有機會考上大學，但是對於偏鄉孩子來說，考取大學之後往往需要離鄉背井到外地讀書，而家中的經濟環境不見得能負擔這筆費用，導致許多人只能放棄升學，逆轉人生的機運戛然而止。為了讓偏鄉孩子在公平競爭後，仍可順利取得學位、不放棄學習，「東森爸爸」王令麟特別指示東森慈善基金會開辦愛的早餐大學生獎學金，讓有志學習的孩子有機會追求夢想、發揮所長，成為更好的大人。

愛的早餐大學獎助學金頒發至今已4年，受助者從原本的5名學生大幅成長至今年的30位之多，孩子們各自按照興趣就讀了法律、財經、教育、傳播、長照…等科系，這些孩子們貼心地準備了手寫卡片表達感謝，認為這筆獎助學金化為求學路上的助力，讓他們能安心逐夢，日後必將發揮所學回饋社會。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟(圖中)親自頒發「愛的早餐」大學生獎助學金給偏鄉長大的孩子們，祝福他們展開人生新旅程。（圖／記者徐文彬攝）

對此，東森慈善基金會董事長王令麟也表示：看到這些當年東森愛的早餐孩子們向上努力，現在都進入大學及研究所，而他們不僅表達對愛的早餐的感謝，也說希望未來學成進入社會也能夠回到家鄉，把他們所學的愛傳出去，著實非常感動。台灣社會處處有溫暖又有愛心，東森慈善基金會將繼續不斷地照顧這些偏遠地區的孩子。

▲王令麟獎助學金助力！「愛的早餐」孩子們迎接大學新篇章。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷)

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