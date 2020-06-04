　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫當前媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會人氣不墜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新生醫專4日舉辦就業博覽會，不少中北部醫療院所設攤，董事長劉奕彩（左）贈送感謝狀給輔大附設醫院畢業校友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新生醫專4日舉辦就業博覽會，不少中北部醫療院所設攤，董事長劉奕彩（左）贈送感謝狀給輔大附設醫院畢業校友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

六月是畢業的季節，為協助即將步出校園的社會新鮮人順利就業，新生醫專４日舉辦「2020校園徵才博覽會」，配合防疫規定，校方將徵才規模壓縮至千人以下，儘管攤位數減少，企業機構開出的職缺數仍高達2350個，準畢業生仔細在攤位中尋覓心儀的工作與環境，董事長劉奕彩預祝畢業生都能順利找到理想的工作。

位於桃園市龍潭區的新生醫專4日在校園內舉辦就業博覽會，設攤的單位包括台大附設醫院、輔仁大學附設醫院、台北振興、馬偕、慈濟、恩主公、耕莘、中國醫藥大學附設醫院、聖保祿、東元、天成、怡仁與仁慈等來自北部與桃竹苗區各大醫院，另外包括醫美體系與牙科診所、大學光學眼鏡等知名企業也都加入徵才行列。

▲新生醫專上就業博覽會，董事長劉奕彩（左）贈送感謝狀給聖保祿醫院畢業校友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新生醫專上就業博覽會，董事長劉奕彩（左）贈送感謝狀給聖保祿醫院畢業校友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新生醫專董事長劉奕彩逐攤頒贈感謝狀，其中不少攤位成員紛紛喊「董事長好！」原來蒞校徵才人員中不乏是新生醫專畢業校友，宛如一場小型校友會。

▲新生醫專上就業博覽會，準畢業生仔細研讀各攤位就業資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新生醫專上就業博覽會，準畢業生仔細研讀各攤位就業資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校方指出，配合教育部推動「展翅計畫」，準畢業生中的林承孝說，感謝學校在周延的防疫下舉辦徵才活動，讀了五年護理，準備畢業後即投入臨床護理工作，家中有兄弟姊妹也從事護理工作，疫情不會澆熄他對護理工作熱情；三年級的彭敏雯原想繼續升學，但後來決定與東元醫院簽約，參加教育部「展翅計畫」，可免繳專四與專五的註冊費，醫院也會提供她每年12萬元助學金，大大減輕家中的經濟壓力。

校長駱俊宏說，學校為企業機構培力人才，感謝參與設攤的醫療機構，配合學校防疫進行徵才，協助畢業生媒合就業，受到疫情影響，今年博覽會是特殊的一年；聖保祿醫院護理部督導張純純也說，新院區已完成需要一批新血輪，新生醫專畢業生在醫院的安定率很高，所以每年都來設攤徵才，非常歡迎畢業生加入團隊，此外，因疫情影響，不少企業機構無法進校設攤，校方在台灣就業通協助，採用線上徵才，透過網站可直接登錄與面試取才。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

►強力取締違規改裝汽機車　大園警2小時查獲9件限期改善

►視察桃機北跑道刨鋪工程　林佳龍：安心國旅補助反應熱烈將再加碼

ET快訊
癌患想念的停產素食麵送到了！　唯一「空前復刻版」...7hr
漁光島苦等重機情侶！攝影師「你們到了嗎」0回音　最後對話爆鼻
各國首波解封「排除台灣」！專家曝「1數據」：過不去的坎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情緩解！彰化大戲院進新片了　7月中旬重新開幕

防疫當前媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會人氣不墜

「金九 金酒」首發團金門踩線　金門、新北激盪旅遊行程拼觀光

市政考察東門城及護城河　新竹市備戰迎接2021台灣燈會

揪團來新竹動物園　7日解封日起團體票8折

漁港清損毀消波塊順手撿珊瑚　慘遭海巡人員登船查扣　

東大學生創新驚奇無限　設計D列印輔具＆吃藥提醒APP

貨輪運貨到綠島…回程順路載17塊珊瑚　海巡查獲法辦

台東育兒指導服務大受歡迎　開辦2個月已服務71位媽咪

水利署四河局辦理廉能透明說明會　期業務透明並遏止不法 

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

疫情緩解！彰化大戲院進新片了　7月中旬重新開幕

防疫當前媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會人氣不墜

「金九 金酒」首發團金門踩線　金門、新北激盪旅遊行程拼觀光

市政考察東門城及護城河　新竹市備戰迎接2021台灣燈會

揪團來新竹動物園　7日解封日起團體票8折

漁港清損毀消波塊順手撿珊瑚　慘遭海巡人員登船查扣　

東大學生創新驚奇無限　設計D列印輔具＆吃藥提醒APP

貨輪運貨到綠島…回程順路載17塊珊瑚　海巡查獲法辦

台東育兒指導服務大受歡迎　開辦2個月已服務71位媽咪

水利署四河局辦理廉能透明說明會　期業務透明並遏止不法 

疫情緩解！彰化大戲院進新片了　7月中旬重新開幕

1600精銳兵力待命！82空降師驚傳「上刺刀」對付平民　美軍緊急回應了

謝長廷指日本解禁需考量互相鬆綁　陳時中：互惠不是你全開我也全開

從日本轉戰俄羅斯聯賽！　林昀儒將與德國前球王當隊友

光做2週超有感！辣媽曝「4分鐘速瘦操」腿、腰有救了...屁股也開始微笑

被海派放話「罷韓不要納涼坐轎」？　陳其邁回應了！

沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

留美陸生趁火打劫　名牌PO網炫耀　還說「我愛祖國」！

法院不是這樣給你玩的！他不按規矩提告敗訴　「告法官亂判」遭罰6萬

川普政府祭禁飛令制裁　中國民航局急修政策回應

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

機場噪音防制費申辦　桃園48,000戶受惠

警方取締改裝車不手軟 2小時攔查30多輛

實價登錄新制上路　桃園首創搶先查看

免等振興！來嘉住一晚現領600元

花蓮縣議員蔡啓塔判刑定讞　順位由徐子芳遞補

「上品豚」未依規定標示代工

新竹市騎樓順平啟動　17路段曝光

應曉薇牽DIOR請命設立「市立寵物長照安寧中心」

嘉義查獲毒品咖啡粉　市值破千萬

鄭淑方為「趣創者」　爭取校舍空間

桃市圖總館工程　湯蕙禎向中央爭經費

靈堂開放首日　數千民眾弔唁鄭母

取締改裝汽機車　大園警2小時查獲9件

NCC否決全聯申設凱擘新北都會台

更多熱門

相關新聞

王令麟送愛挺醫護獲讚：體貼入心

王令麟送愛挺醫護獲讚：體貼入心

體恤前線醫護人員的辛勞，東森集團總裁王令麟精選東森自然美總價值超過3千萬的東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳捐贈為防疫禮物，今(6/4)王令麟也親赴臺北市立聯合醫院仁愛院區表達敬意並關懷第一線醫護人員肌膚健康。

台東縣學校防疫管制鬆綁

台東縣學校防疫管制鬆綁

貿協推一站式數位防疫專區　結合2千家業者、20所醫療院所共同打造

貿協推一站式數位防疫專區　結合2千家業者、20所醫療院所共同打造

星傳媒體　AI辨識科技防疫更有創意

星傳媒體　AI辨識科技防疫更有創意

為何不直接發2000元？李俊俋解釋三倍券

為何不直接發2000元？李俊俋解釋三倍券

關鍵字：

防疫新生醫專就業博覽會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面