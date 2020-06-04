防疫當前媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會人氣不墜

▲新生醫專4日舉辦就業博覽會，不少中北部醫療院所設攤，董事長劉奕彩（左）贈送感謝狀給輔大附設醫院畢業校友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

六月是畢業的季節，為協助即將步出校園的社會新鮮人順利就業，新生醫專４日舉辦「2020校園徵才博覽會」，配合防疫規定，校方將徵才規模壓縮至千人以下，儘管攤位數減少，企業機構開出的職缺數仍高達2350個，準畢業生仔細在攤位中尋覓心儀的工作與環境，董事長劉奕彩預祝畢業生都能順利找到理想的工作。

位於桃園市龍潭區的新生醫專4日在校園內舉辦就業博覽會，設攤的單位包括台大附設醫院、輔仁大學附設醫院、台北振興、馬偕、慈濟、恩主公、耕莘、中國醫藥大學附設醫院、聖保祿、東元、天成、怡仁與仁慈等來自北部與桃竹苗區各大醫院，另外包括醫美體系與牙科診所、大學光學眼鏡等知名企業也都加入徵才行列。

▲新生醫專上就業博覽會，董事長劉奕彩（左）贈送感謝狀給聖保祿醫院畢業校友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新生醫專董事長劉奕彩逐攤頒贈感謝狀，其中不少攤位成員紛紛喊「董事長好！」原來蒞校徵才人員中不乏是新生醫專畢業校友，宛如一場小型校友會。

▲新生醫專上就業博覽會，準畢業生仔細研讀各攤位就業資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校方指出，配合教育部推動「展翅計畫」，準畢業生中的林承孝說，感謝學校在周延的防疫下舉辦徵才活動，讀了五年護理，準備畢業後即投入臨床護理工作，家中有兄弟姊妹也從事護理工作，疫情不會澆熄他對護理工作熱情；三年級的彭敏雯原想繼續升學，但後來決定與東元醫院簽約，參加教育部「展翅計畫」，可免繳專四與專五的註冊費，醫院也會提供她每年12萬元助學金，大大減輕家中的經濟壓力。

校長駱俊宏說，學校為企業機構培力人才，感謝參與設攤的醫療機構，配合學校防疫進行徵才，協助畢業生媒合就業，受到疫情影響，今年博覽會是特殊的一年；聖保祿醫院護理部督導張純純也說，新院區已完成需要一批新血輪，新生醫專畢業生在醫院的安定率很高，所以每年都來設攤徵才，非常歡迎畢業生加入團隊，此外，因疫情影響，不少企業機構無法進校設攤，校方在台灣就業通協助，採用線上徵才，透過網站可直接登錄與面試取才。

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