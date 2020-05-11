同心抗疫！王令麟暖贈3千萬自然美產品　呵護防疫英雄疲憊肌

▲向辛苦的防疫英雄致敬，東森集團總裁王令麟(中)暖贈價值超過3千萬的「東森自然美頂級修護保養品」作為防疫禮物，11日在東森新聞雲執行董事邱佩琳(右3)陪同下，特別親自拜訪三軍總醫院，由院長蔡建松(左3)代表全院醫護人員受贈。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

新冠肺炎影響全球，台灣疫情相對穩定，辛苦的第一線醫護人員非常關鍵，秉持「別人做生意，東森時時刻刻做公益」的精神，東森總裁王令麟特地精選東森自然美捐贈防疫禮物，總價值超過3千萬的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》和《東森自然美平衡麗膚霜》予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。11日東森集團總裁王令麟更親自拜訪三軍總醫院，關懷前線醫護人員，三軍總醫院蔡建松院長也代表全院醫護人員接受捐贈，並致贈感謝狀表達由衷謝忱。

▲東森集團總裁王令麟表示，東森做生意更要做公益，號召會員一起把愛心，用來支持所有第一線的護理人員。

東森集團總裁王令麟表示，「這次贈送的東森自然美瑞昇醫美級保養品，是醫美等級的術後保養品，是東森自然美30幾年來，在醫美方面，保養皮膚和修復皮膚最快的產品，東森一方面做生意，更要做公益，尤其這次是能夠照顧到第一線的護理人員，我們的會員也很支持這個活動，所以我們一起把愛心，用來支持所有第一線的護理人員」。

▲致贈最暢銷的東森自然美瑞昇醫美級保養品，包括深層保濕修敏精華乳(左)及平衡麗膚霜(右)。

台灣能有效控制疫情擴散，有賴於第一線醫護人員的日夜守護，東森集團與醫護人員同心抗疫，精選最暢銷、熱賣30多年的東森自然美瑞昇醫美級保養品，包括深層保濕修敏精華乳及平衡麗膚霜，具有高度修護功效及補水的天然植物成分，使肌膚「精修細養」無負擔，是國內外醫學美容中心指定術後保養品。

東森此次捐贈的暖心防疫保養品，包括：術後修護醫美等級的「深層保濕舒敏精華乳」，可修護因長時間配戴口罩而引起的皮膚泛紅、乾癢、出油、爆痘等問題，使肌膚隨時隨地散發健康光澤；以及抗敏修護肌膚功效的「平衡麗膚霜」，富含精質芝麻油、維生素、礦物質、與保濕因子，可改善肌膚乾燥脫皮現象，並有效舒緩肌膚粗糙敏感問題。即日起，至「東森購樂趣」FB粉專留言「防疫人員加油」，並私訊出示醫護相關工作證，即可立刻領取超暖心限量防疫精選好禮2擇1。

▲三軍總醫院院長蔡建松表示，王令麟總裁提供保養品，對醫護人員，除了有實際的肌膚保護作用，心理層面的意義更大。

東森自然美瑞昇醫美級保養品擁有頂級保濕修護力，不僅舒緩長期戴口罩所產生的肌膚問題，更溫暖醫護人員的心。三軍總醫院院長蔡建松表示，「王令麟提供這樣的保養品，對我們的醫護人員，尤其是護理師來講，其實是有莫大的幫助，我想也更能鼓勵他們，讓他們在這段時間的辛苦工作，也覺得受到社會的重視，也受到大家的肯定，除了實際的保護作用，我想心理層面的意義更大」。

▲東森集團用實際行動送愛全台，推出《東森農場》與農委會一起力挺在地小農。

秉持「別人做生意，東森做公益」的精神，長期關懷社會弱勢族群的東森集團，在疫情期間更拋磚引玉，以實際行動送愛全台，推出《東森農場》與農委會一起力挺在地小農，及購買「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美即捐出一瓶市價3,080元的「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」的活動，號召千萬會員一起助小農、挺醫護，共同守護台灣度過難關。

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