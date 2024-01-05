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深根基層棒球！魏應充捐逾1700萬助彰化打造球星搖籃

▲深根基層棒球！魏應充捐逾1700萬助彰化打造球星搖籃。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者王威智／採訪報導

自今年3月棒壇經典賽結束後，越來越多人想投入棒球運動！頂新和德文教基金會創辦人魏應充早有遠見，為推廣更完善的棒球環境，從2009年起，頂新和德文教基金會每年捐贈150萬予永靖國中，歷年累積捐贈金額超過1700萬，幫助有棒球沙漠之稱的彰化孩子們有更好的舞台發展。今年更催生永靖社區棒球隊「勇靖少年」，讓更多在地的孩子們能有更多的機會接觸棒球。

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充回饋家鄉，2009年起，每年捐贈150萬予母校，推廣更完善的棒球環境。（圖／記者謝婷婷攝）

聖誕節前夕，永靖國中棒球隊與社區棒球隊的小球員們起了個大早，7點不到就陸續到彰化永靖鄉簡易棒球場集合。「我們打到球的位置要剛好在你的前腳的前面，不能在前腳的後面，這樣打到的話球也飛不遠。」今年職棒總冠軍隊伍味全龍球員全浩瑋在球場上與小球員們講解揮棒要領，另一頭，則是劉昱言在指導握球基本姿勢，「球是不是有縫線，如果你們是右撇子的話，這個圈圈對外面，這樣握是四縫線。」兩位職棒球員化身一日教練。現場也舉辦小小簽名會，希望可以藉職棒球員的影響力，引領更多人關注棒球、幫助提升家鄉的棒球風氣。

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼職棒總冠軍隊伍味全龍的球員劉昱言（上）、全浩瑋（下），當助理教練出席指導小朋友。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩分享，台灣這20多年來，基層棒球面臨的困境就是棒球的隊數急速的減少，「魏應充先生的理念，我們可以用16個字來形容，就是飲水思源、心繫母校、成人之美、成就共好。魏先生以前在學生時代就很喜歡運動，所以認為能夠透過運動來回饋自己的母校之外，也能夠讓棒球運動，在基層蓬勃發展。」

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

▲小球員們在兩位明星隊球員的指導下，直接來了一場社區少年棒球訓練公益交流賽。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

今年在頂新和德文教基金會、永靖國中、永靖鄉共好協會號召下成立了永靖社區棒球隊「勇靖少年」，讓更多在地的孩子們能有更多的機會接觸棒球。永靖國中校長劉仁傑說：「其實很多小朋友對棒球懷有夢想，甚至想打職棒或是出國去看一看。頂新和德文教基金會是我們永靖的在地企業，長期捐助我們學校還有整個基層棒球的經費，對於發展棒球運動來說是非常有助益的。」

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

▲永靖國中棒球隊的球員們唱著戰歌，為社區棒球公益交流賽揭開序幕。（圖／記者謝婷婷攝）

活動當天，小球員們在兩位明星隊球員的指導下，直接進行一場社區棒球公益交流賽，邀請新北社區棒球隊「魔法師」來到永靖，讓喜歡棒球的孩子們相互交流學習。新北魔法師社區棒球隊領隊陳爸則表達深深感謝，「我們非常感謝頂新和德文教基金會，給我們這個機會也給我們這個贊助。小朋友很簡單，他們有練球、有比賽、有把球打非常遠，他們就有成就感，有成就感就會想要更進步。而他們之中只要有一個小朋友可以進到職業，大家都非常光榮。」

頂新和德文教基金會不只提升下一代棒球風氣，更攜手社區棒球的孩子們一同做公益，與蕪菁愛家園的學員共同完成公益盆栽與毛巾代工。希望孩子們在接受幫助的同時，能以實際行動，讓愛繼續循環。

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼頂新和德文教基金會攜手孩子們一同做公益，與蕪菁愛家園的學員共同完成公益盆栽與毛巾代工。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會捐助基層棒球23y永靖國中篇。（圖／記者謝婷婷攝）

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