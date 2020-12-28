頂新和德追夢工程　海選助小球員赴日打棒球

▲頂新和德文教基金會暖心捐贈50輛交通車給11縣市的棒球校隊，提升孩子們移地訓練和外出比賽安全；並捐助超過40家受疫情衝擊的社福團體，合計超過五千萬。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

頂新和德文教基金會，長期關注及深耕台灣基層棒球發展，2018年開始推動「追夢工程計畫」要在全台優秀國三棒球選手裡透過測試會，最終挑選三位球員提供三年獎助學金，送往日本棒球學校留學。而第三屆追夢工程計畫已經進入第二階段測試會，這屆一共吸引624名潛力球員報名參與，人數再創新高。

▲頂新和德文教基金會第三屆追夢工程計畫進入第二階段測試會，要在全台優秀國三棒球選手裡最終挑選三位球員提供獎助學金送往日本棒球學校留學。（圖／記者姜國輝攝，下同）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡就提到，「頂新和德文教基金會與台日野球留學支援，今年是合作第三屆追夢工程計畫，要海選全國三位最優秀的孩子去日本求學，希望可以打進甲子園。而這中間的過程不只是打球，在生活上面還有同儕的相處，跟教練指令的接受都是再再考驗我們小球員們心智堅定的程度。」台日野球留學支援計畫執行長晁菘徽進一步補充，「第三屆追夢工程計畫增加了筆試跟生活支援講座，我們生涯規劃講座主要是分享給小球員，了解到一些職棒和棒球現實面，以及現在在台灣還有日本真正成功的職棒選手，他們小時候是怎麼樣努力而來的。分享這些故事提醒小朋友，職棒是非常非常殘酷的世界，如果真的要打進職棒的話必須要更努力。」

▲台日野球留學支援計畫執行長晁菘徽提到，第三屆追夢工程計畫增加了筆試跟生涯規劃講座，除了分享給小球員棒球現實面外，也提醒小朋友要打進職棒必須更加努力。

追夢工程是接棒未來的一環，今年接棒未來做最大規模基層棒球交通車捐贈，總費用更是超過4千萬元。頂新和德文教基金會共捐贈了50輛8人座交通車給11縣市的棒球校隊，正是因為孩子的安全不能等，希望藉此提升孩子們移地訓練以及外出比賽時的安全。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示，「魏應充先生他經常叮囑我們公益的腳步不能停，多走一步就多一分的希望。台灣棒球小球員，孩子們的安全也不能等，因此魏應充先生繼2017到2019連續三年，捐贈了基層交通車之後，這一次又大規模的將捐贈對象擴及到全台灣11個縣市。以實際行動來支持台灣北中南東區域基層棒球的發展。」頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡補充說道，「這20年來其實我們的基層棒球隊伍銳減到只剩原來的一半，因此我們陸續提供棒球還有球衣球具，以及更多的球技訓練。最重要的我們希望能夠用交通安全的方式，來守護孩子們繼續追求夢想。」

▲頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示， 捐助人代表魏應充透過頂新和德基金信守對社會的承諾與責任，希望能達到拋磚引玉的效果。

愛心不落人後，基金會除了接棒未來計畫，今年也捐助超過40家受到疫情衝擊的社福團體，合計超過五千萬。而基金會的資金來源是頂新魏氏家族捐出30億元所成立的頂新和德基金，支持頂新和德文教基金會、灃食基金會、好食好事基金會。其中好食好事基金會投入及扶植食農新創，連續三年遴選好食好事加速器計畫。頂新和德基金公益監察人簡倍祥強調：「好食好事做的事情，就是幫你尋找更適當的土壤、更適當的陽光、更適當的水跟其他的資源，讓這些種子在未來的幾年都可以成為台灣的神木。」

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡提到，今年接棒未來共捐贈了50輛8人座交通車給11縣市的棒球校隊，總費用超過4千萬元，希望藉此提升孩子們外出比賽時的安全。

連三年每年推出影響力報告書，頂新和德基金2018年舉辦194場活動課程及講座，受惠人次達到35,542位。2019年支持捐助143,334位受惠人次，支持3,276間團體機構，舉辦211場活動課程及講座。詳列財務支出截至108年12月31號為止，累計支出合計7,1913,3760元。而頂新和德基金信託資產都是經過資誠聯合會計事務所執行，財務資訊協議程序完竣。總計頂新和德基金從2015年設立起截至2020年9月止，總共投入新台幣8.71億元。實質捐助319,693人次，並支持4014間團體機構舉辦了506場活動 課程與講座。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋補充提到，「一直以來能促成這些善行，主要是捐助人代表魏應充，透過頂新和德基金信守對社會的承諾與責任，並邀請了資誠聯合會計師事務所連續三年協助發行具有國際公信力的影響力報告書。除了紀錄並且感謝每一個善念善行的故事以及改變之外，魏應充先生也自我提醒要莫忘初衷的用心成就每一件好事。」魏應充捐助代表期盼藉由公益成果拋磚引玉，進而帶動更多志工與善士投入，始終堅信眾人群策群力，善愛為寶台灣共好，願景也值得期待。

▲頂新魏氏家族捐出30億元成立頂新和德基金，支持頂新和德文教基金會、灃食基金會及好食好事基金會，希望集眾人群策群力共創更美好台灣願景。

