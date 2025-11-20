一張發票一份溫暖！東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證「愛的早餐」力量

▲東森爸爸送愛到萬豐國小！王令麟陪孩子揮棒「愛的早餐」19年助4萬偏鄉童。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲台中萬豐國小是長期受惠「愛的早餐」贊助的學校之一，近20位長期捐發票響應「愛的早餐」計畫的中部愛心會員，隨同東森爸爸一起到萬豐國小見證善的力量。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

「每一張您捐出的發票，都成就一份愛的早餐」，這句溫暖的承諾，構築了東森慈善基金會長達19年的公益基石，東森購物將來自日常消費的善心化為實際行動，透過基金會推動「捐發票、做公益」，把每期中獎發票金額全數用於「愛的早餐」計畫，為偏鄉孩童提供每日的營養支持，並延伸至高等教育設立獎助學金。「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟18日親自走訪台中萬豐國小，特別邀請中部地區近20位愛心會員，一起走進校園參與溫馨時刻，見證愛的早餐的力量，如何幫助孩子健康成長。

▲台中萬豐國小是長期受惠「愛的早餐」贊助的學校之一，東森慈善基金會董事長王令麟18日親自到校參訪，帶來營養物資與加菜金，也與學生交流互動、組隊進行棒球友誼賽，場面溫馨。

東森購物不僅致力於保障消費者的權益，也攜手千萬會員做公益，每年開立逾千萬筆交易發票，其中高達7成會員願意主動捐出發票，平均可收到多達400萬張，年平均中獎所得7、8百萬元，透過東森慈善基金會暖心牽線投入「愛的早餐」，為偏鄉與非都會區的孩子們提供穩定且持續的營養補給，該計畫推行至今已幫助超過4萬名學童，讓他們不再因距離或經濟因素錯過早餐，在笑容中開始元氣滿滿的一天。

為了讓會員親眼見證愛心發票所帶來的實質改變，東森慈善基金會邀請近20位中部愛心會員，隨同「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟親訪長期贊助學校之一台中萬豐國小，學校在東森「愛的早餐」、「送愛到部落」兩大計畫長達6年支持下，不僅學生數維持穩定，不受少子化影響，孩子在體育、藝術等發展上也找到成就感。會員們長期捐發票，這次有機會親身感受善的力量，紛紛熱情響應，甚至有85歲高齡的愛心會員，特別從南投到場參與，還有彰化地區的愛心會員也帶著家人一起來見證。

▲萬豐國小社團表演熱鬧迎賓，東森購物愛心會員也受邀出席參與活動。

活動現場，戰鼓社與舞蹈社等社團學生分別以磅礴氣勢和優雅律動熱情迎賓，隨後更有六年級學生化身小小咖啡師，將「小小公益家」課程的成果展現給大家；去年8月在「東森盃海峽兩岸少年棒球邀請賽」拿下季軍的萬豐棒球隊，則是與東森棒球隊展開一場熱血的友誼交流賽，現場歡笑聲不斷，這一天，不只是公益活動，更像一場凝聚大手與小手的家庭日。萬豐國小校長陳厚仁表示，「謝謝東森爸爸，也謝謝東森會員們的愛心捐贈，讓學校有這麼多資源照顧孩子，補充營養、發展社團，給予孩子努力的成長動力。」

▲▼六年級的小小咖啡師專業介紹並帶著東森爸爸完成一杯手沖，東森爸爸也立即將咖啡分享給愛心會員。

▲▼東森爸爸率領東森一級主管組成球隊，與去年拿下「東森盃海峽兩岸少年棒球邀請賽」季軍的萬豐棒球隊進行交流。

這場活動除了企業的參與，背後更有一群默默支持的東森購物愛心會員們，其中近20位會員受邀出席與東森爸爸同行，專程來到現場見證這份愛心的成果，首次走入受助學校，看到自己平日捐發票的「小小舉動」堆疊成孩子每天早晨的力量後，資深會員陳世華說，「每次在東森購物消費都會把發票捐出去，深感這是一件『取之於社會、用之於社會』的事，親眼看到這些學生充滿活力的表現，覺得非常有意義」。

另一位東森購物愛心會員楊文傑表示，平台經常有促銷活動，自己常買保健食品，每次消費都會把發票捐出去，希望能盡微薄之力幫助別人，這次參與東森公益活動，看到小朋友都很純真，打棒球打得很精彩，也回想起自己小時候，能親自見證這份愛心力量，是一次很棒的體驗，期待未來還有機會再參與。所有中部愛心會員欣賞孩子們的精彩演出、享用孩子們的手沖咖啡，一整個下午與孩子們親切互動，場面相當溫馨。

王令麟特別向所有東森會員致謝，「因為有會員們的愛心與基金會的共同堅持，這條公益之路走得幸福美滿，讓愛一直傳遞下去。」這場交流不僅是一次企業公益行動，更是無數東森會員的愛心宣言，每一張發票不只是一份餐點，也是點亮童年、成就夢想的希望，隨著第一批受助學子陸續進入大學，東森慈善基金會也於2021年起啟動「愛的早餐大學獎學金」，陪伴孩子從「吃得飽」到「學得好」，至今已有近百位學子受助，持續讓愛心長跑不間斷。

延伸閱讀：

送愛到部落專題報導

愛的早餐專題報導

東森力挺新北教育推動月經平權 捐贈2.2萬份衛生棉送暖偏鄉學子

早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環 助學子點亮追夢新里程

挹注長照支持網！東森王令麟捐助婦女新知 協力照護家庭照顧者

災後不孤單！陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東