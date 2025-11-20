　
公益 公益 互助 溫馨

一張發票一份溫暖！東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證「愛的早餐」力量

▲東森爸爸送愛到萬豐國小！王令麟陪孩子揮棒「愛的早餐」19年助4萬偏鄉童。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台中萬豐國小是長期受惠「愛的早餐」贊助的學校之一，近20位長期捐發票響應「愛的早餐」計畫的中部愛心會員，隨同東森爸爸一起到萬豐國小見證善的力量。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

「每一張您捐出的發票，都成就一份愛的早餐」，這句溫暖的承諾，構築了東森慈善基金會長達19年的公益基石，東森購物將來自日常消費的善心化為實際行動，透過基金會推動「捐發票、做公益」，把每期中獎發票金額全數用於「愛的早餐」計畫，為偏鄉孩童提供每日的營養支持，並延伸至高等教育設立獎助學金。「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟18日親自走訪台中萬豐國小，特別邀請中部地區近20位愛心會員，一起走進校園參與溫馨時刻，見證愛的早餐的力量，如何幫助孩子健康成長。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台中萬豐國小是長期受惠「愛的早餐」贊助的學校之一，東森慈善基金會董事長王令麟18日親自到校參訪，帶來營養物資與加菜金，也與學生交流互動、組隊進行棒球友誼賽，場面溫馨。

東森購物不僅致力於保障消費者的權益，也攜手千萬會員做公益，每年開立逾千萬筆交易發票，其中高達7成會員願意主動捐出發票，平均可收到多達400萬張，年平均中獎所得7、8百萬元，透過東森慈善基金會暖心牽線投入「愛的早餐」，為偏鄉與非都會區的孩子們提供穩定且持續的營養補給，該計畫推行至今已幫助超過4萬名學童，讓他們不再因距離或經濟因素錯過早餐，在笑容中開始元氣滿滿的一天。

為了讓會員親眼見證愛心發票所帶來的實質改變，東森慈善基金會邀請近20位中部愛心會員，隨同「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟親訪長期贊助學校之一台中萬豐國小，學校在東森「愛的早餐」、「送愛到部落」兩大計畫長達6年支持下，不僅學生數維持穩定，不受少子化影響，孩子在體育、藝術等發展上也找到成就感。會員們長期捐發票，這次有機會親身感受善的力量，紛紛熱情響應，甚至有85歲高齡的愛心會員，特別從南投到場參與，還有彰化地區的愛心會員也帶著家人一起來見證。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲萬豐國小社團表演熱鬧迎賓，東森購物愛心會員也受邀出席參與活動。

活動現場，戰鼓社與舞蹈社等社團學生分別以磅礴氣勢和優雅律動熱情迎賓，隨後更有六年級學生化身小小咖啡師，將「小小公益家」課程的成果展現給大家；去年8月在「東森盃海峽兩岸少年棒球邀請賽」拿下季軍的萬豐棒球隊，則是與東森棒球隊展開一場熱血的友誼交流賽，現場歡笑聲不斷，這一天，不只是公益活動，更像一場凝聚大手與小手的家庭日。萬豐國小校長陳厚仁表示，「謝謝東森爸爸，也謝謝東森會員們的愛心捐贈，讓學校有這麼多資源照顧孩子，補充營養、發展社團，給予孩子努力的成長動力。」

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼六年級的小小咖啡師專業介紹並帶著東森爸爸完成一杯手沖，東森爸爸也立即將咖啡分享給愛心會員。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森爸爸率領東森一級主管組成球隊，與去年拿下「東森盃海峽兩岸少年棒球邀請賽」季軍的萬豐棒球隊進行交流。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

這場活動除了企業的參與，背後更有一群默默支持的東森購物愛心會員們，其中近20位會員受邀出席與東森爸爸同行，專程來到現場見證這份愛心的成果，首次走入受助學校，看到自己平日捐發票的「小小舉動」堆疊成孩子每天早晨的力量後，資深會員陳世華說，「每次在東森購物消費都會把發票捐出去，深感這是一件『取之於社會、用之於社會』的事，親眼看到這些學生充滿活力的表現，覺得非常有意義」。

另一位東森購物愛心會員楊文傑表示，平台經常有促銷活動，自己常買保健食品，每次消費都會把發票捐出去，希望能盡微薄之力幫助別人，這次參與東森公益活動，看到小朋友都很純真，打棒球打得很精彩，也回想起自己小時候，能親自見證這份愛心力量，是一次很棒的體驗，期待未來還有機會再參與。所有中部愛心會員欣賞孩子們的精彩演出、享用孩子們的手沖咖啡，一整個下午與孩子們親切互動，場面相當溫馨。

王令麟特別向所有東森會員致謝，「因為有會員們的愛心與基金會的共同堅持，這條公益之路走得幸福美滿，讓愛一直傳遞下去。」這場交流不僅是一次企業公益行動，更是無數東森會員的愛心宣言，每一張發票不只是一份餐點，也是點亮童年、成就夢想的希望，隨著第一批受助學子陸續進入大學，東森慈善基金會也於2021年起啟動「愛的早餐大學獎學金」，陪伴孩子從「吃得飽」到「學得好」，至今已有近百位學子受助，持續讓愛心長跑不間斷。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

公益愛心雲愛的早餐王令麟公益東森爸爸偏鄉東森慈善基金會送愛到部落發票捐贈捐發票東森會員

