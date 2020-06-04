佛洛伊德之死引美暴動　外交部回應了





▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」，引發各地示威抗議。對此，外交部發言人歐江安4日回應，相信其體制會對涉案警察作成適當裁決，譴責任何形式的歧視，同時也配合當地執法單位提供國人必要協助。

歐江安表示，外交部注及近日美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd)遭遇警察暴力執法身亡並在美國各地引發民眾抗議示威活動，也注及涉案警察已被檢控謀殺罪，司法單位並已就此事件展開調查。美國是一個民主法治的國家，相信其體制會對涉案警察作成適當裁決，衷心期盼美國各地動盪能盡快平息。

歐江安指出，台灣是負責任的國際社會成員及自由民主國家，對多地示威反對歧視一事，向來反對一切形式的歧視，也沒有任何國家比台灣更能體會遭歧視與孤立的感受，期盼國際社會藉此機會認真探討並消除世界各地存在的歧視、不公、剝奪人權與制度性暴力的情事。

歐江安提到，截至目前為止，旅居美國的僑胞均人身平安。外交部再次提醒國人與僑民注意自身安全，並已請駐美國各處保持高度警覺，配合當地執法單位提供國人必要協助。

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