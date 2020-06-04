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1600精銳兵力待命！82空降師驚傳「上刺刀」對付平民　美軍緊急回應了

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▲▼美軍陸軍第82空降師增兵科威特，預計集結3500人快速反應部隊。（圖／路透）

▲美軍精銳部隊陸軍第82空降師在華盛頓外圍待命，傳出將上刺刀對付平民引發外界撻伐。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普為了平定因黑人佛洛伊德之死，所引發的全國暴動，已經調動精銳部隊82空降師（82nd Airborne Division）1600名兵力，在首都華盛頓外圍的軍事基地待命，其中700名快速部隊傳出配發鎮暴裝備甚至上刺刀，準備隨時進駐特區平亂。但是美軍上刺刀的消息，卻引發外界更大的批評聲浪。

《美聯社》2日報導，部署在首都附近約有700名快速反應部隊兵力，其中有2名阿兵哥稱，他們配備有防暴裝備，更獲分派了可裝在槍管上的刺刀。報導披露之後，美軍才隨後表示，阿兵哥可能不會用到這種武器。但是部隊上刺刀的消息傳開後，引發外界的反彈聲浪，部分國會議員以及網友更是強烈撻伐。

▲▼華盛頓特區示威衝突升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓特區難以壓制暴動，82空降師將隨時進駐特區平亂。（圖／達志影像／美聯社）

美國國防部據傳已起草了緊急應對計畫，在必要時如何動用現役軍人平亂。《美聯社》查閱國防部文件指出，若華盛頓DC的局勢惡化且國民兵無法確保設施安全，將會派遣一支陸軍師保護白宮和其他聯邦建築物。有報導指出，國防部打算將軍隊平亂的行動，代號定名為泰美斯（Themis）行動，在希臘神話中，泰美斯是象徵秩序和正義的女神。

但是，五角大廈也因為遵照川普指示準備必要時出動軍隊，也因而承受外間不小的批評聲浪，批評國防部墮落為川普實現政治目的的工具。

美聯社稱，在周一擺出強硬姿態威脅出兵平亂的總統川普，據傳私底下態度軟化。白宮官員說，相信各個地方政府有能力平息暴亂及恢復社會秩序。

82空降師是美國陸軍中最早建立的空降師，成立於1917年8月25日，在現代的歷史上，曾經參與過1991年波斯戰爭、2001年阿富汗持久自由行動（Operation Enduring Freedom）、2003年伊拉克戰爭，在今年1月美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）少將之後，也再出動82空降師進駐伊拉克，穩定中東局勢。

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