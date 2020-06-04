美禁陸航班報仇　陸外交部：已經調整「希望不要製造障礙」

▲美國大動作禁大陸航空公司飛美，陸方隔日隨即宣布調整政策。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國運輸部3日宣布，從16日起暫停所有中國大陸航空公司執飛中美的客運航班。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方對此感到十分遺憾，據了解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉，「希望美方不要為解決問題製造障礙。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。



根據外媒報導，美國運輸部會宣布暫停大陸航空公司往返美國，主要原因為陸方未能恢復美國航空公司往返大陸的航班。美國運輸部也透露，禁令的目的不是為了長期持續這種情況，而是希望改善大環境，使雙方都能充分行使雙邊權利。

大陸外交部發言人趙立堅4日下午主持例行記者會，對此問題表示，此前，中國民航局同美國運輸部一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。

趙立堅提到的「政策調整」，為大陸民航局4日上午宣布的放寬措施，包含「每家航空公司每周可運營1班國際客運航線航班」。大陸民航局也向各家航空公司強調，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。

此外，大陸民航局還提到，將實施「航班獎勵和熔斷措施」，只要連續3周入境旅客的核酸檢測結果全為陰性，那航空公司每周就能增加1個航班，最多達到每周2班；反之，若入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個，就暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。