　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄批吳怡農罷韓「干你X事」：年輕人要拿捏分寸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲沈富雄、吳怡農。（圖／記者李毓康攝、記者徐文彬攝）

▲沈富雄、吳怡農。（圖／記者李毓康攝、記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

罷韓團體3日晚上的第五場「最後一哩路」遊行以追念228為主題，號召民眾自高雄市議會步行至228紀念公園對面的歷史博物館，民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農也南下參與。對此，前立委沈富雄3日在政論節目上痛批，吳怡農非高雄人，罷韓遊行「干你屁事」，年輕人應該拿捏分寸。

▲吳怡農3日參與罷韓團體舉辦的「最後一哩路」遊行並致詞。（資料照／記者洪正達攝）

▲吳怡農3日參與罷韓團體舉辦的「最後一哩路」遊行並致詞。（資料照／記者洪正達攝）

吳怡農昨日現身「最後一哩路」遊行並致詞。吳怡農發言時不斷呼籲高雄市民6日勇敢站出來投票，不僅透露「過去這幾個月，都是在場的每個人在努力」，很榮幸有機會在和大家走短短的幾步路，還表示「不管我們支持誰，你支持你的韓市長，我們支持我們的罷免運動，一定都要出來投票」。

對此，沈富雄痛批，罷韓非高雄市民的其他民進黨員介入，「大家應該拿捏妥當一點」，立委趙天麟以高雄市黨部主委，甚至是高雄市出生的立委，「他所做的動作我覺得還可以、我可以接受」，不過吳怡農「甘你屁事阿」，雖然吳怡農上次參選立委的時侯很紅，但因為他很紅就可以到高雄罷韓嗎？「我覺得你年輕人紅是紅，我覺得你的拿捏，應該要有分寸一點」。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 王金平表態挺韓國瑜：我希望韓市長做好、做滿
► 罷韓倒數72小時！民進黨正式催票 「史上第一次」請高雄人踴躍投票
► 罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？　罷韓投票前一定要知道的「3件事」
► 高市選委會公布6月6日公民數增加　門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓
► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
梁云菲曝分手金剛原因！　「我像他的寵物」1年情斷
習近平與以往不同！美國防部前官員：台海5年內必有一戰
酒店妹全裸墜21樓亡　房內留3隻貓…悲慘身世曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

網傳解放軍訓練基地出現「基隆市政府」　林右昌：針對性作法不以為然

再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

北捷、公車口罩令鬆綁？北市：6/7中央公布後照辦

豐原水資中心啟用　盧秀燕讚「看不見工程」提升市民生活品質

陳時中「內心傾向」居家檢疫者可投罷韓票　吳斯懷批雙重標準

罷韓投票倒數　柯文哲：沒有向黨員下達任何指令和動作

議員爆一年請假長達30天　柯文哲跳針「時數根本沒意義」

川普威脅出動軍隊鎮壓民眾　吳斯懷「對比香港」…質疑蔡政府兩套標準

雙城論壇維持舉辦　北市府已跟陸委會討論：沒有反對理由

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

網傳解放軍訓練基地出現「基隆市政府」　林右昌：針對性作法不以為然

再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

北捷、公車口罩令鬆綁？北市：6/7中央公布後照辦

豐原水資中心啟用　盧秀燕讚「看不見工程」提升市民生活品質

陳時中「內心傾向」居家檢疫者可投罷韓票　吳斯懷批雙重標準

罷韓投票倒數　柯文哲：沒有向黨員下達任何指令和動作

議員爆一年請假長達30天　柯文哲跳針「時數根本沒意義」

川普威脅出動軍隊鎮壓民眾　吳斯懷「對比香港」…質疑蔡政府兩套標準

雙城論壇維持舉辦　北市府已跟陸委會討論：沒有反對理由

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

父母婚姻不忠傷了孩子　通姦除罪是人權進步或家庭退守指標？

「比丘、比丘尼」多仰賴信眾捐獻...適用急難紓困？　陳宗彥：研議中

失序、衝突繼續延燒！12星座「6/5-6/12運勢」…金牛、天蠍謹慎理財

網傳解放軍訓練基地出現「基隆市政府」　林右昌：針對性作法不以為然

再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

新台幣收盤貶值2.1分　收在29.926元兌1美元

移轉印鑑證明免附免申請　基隆市府「土地登記線上聲明措施」開課了

10警出任務全失蹤…貨車內傳惡臭！　一開驚見7屍體「肢解成塊」還裝袋

每日500人限2盒！　彰化華新口罩觀光工廠6月6日開放

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

三倍券4大質疑公開　李艷秋曝「政府沒說出口的想法」

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

一張圖秒懂　「三倍券」vs.「消費券」

吳怡農南下挺罷韓　粉絲尖叫：選市長

唐鳳盼捐三倍券　台權會婉拒

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

幕後／王金平「站出來」挺韓原因曝光

扯！新北評鑑優等公托爆虐童「勒脖懸空」　監視畫面遭刪除

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

韓國瑜6月6日坐鎮高雄！開票後向市民發表感謝

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

破解三倍券去好市多套現3000　IT大臣唐鳳出招因應

孫大千4點質疑指控交大：返鄉專車就是賄選

悠遊卡花3千回饋2千「沒使用期限」

更多熱門

相關新聞

韓粉嗆罷韓團體！男苦勸掉出一把斧頭

韓粉嗆罷韓團體！男苦勸掉出一把斧頭

高雄市鳳山區今年5月9日晚間發生街頭爭執事件！一名劉姓韓粉騎車時，見罷韓團體在宣傳投票竟下車怒吼，而另一名吳姓男騎士見狀後趕緊上前勸阻，孰料，兩人互相推擠之下，不慎撞倒劉男的機車，車廂竟掉出一把斧頭，令旁人害怕，結果兩人皆被依違反社維法送辦。

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

返鄉罷韓發500現金 羅智強：賄選黑手退出校園！

返鄉罷韓發500現金 羅智強：賄選黑手退出校園！

韓國瑜6月6日坐鎮高雄！開票後向市民發表感謝

韓國瑜6月6日坐鎮高雄！開票後向市民發表感謝

三倍券找零換現？侯批無法刺激消費

三倍券找零換現？侯批無法刺激消費

關鍵字：

沈富雄吳怡農罷韓

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面