沈富雄批吳怡農罷韓「干你X事」：年輕人要拿捏分寸

▲沈富雄、吳怡農。（圖／記者李毓康攝、記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

罷韓團體3日晚上的第五場「最後一哩路」遊行以追念228為主題，號召民眾自高雄市議會步行至228紀念公園對面的歷史博物館，民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農也南下參與。對此，前立委沈富雄3日在政論節目上痛批，吳怡農非高雄人，罷韓遊行「干你屁事」，年輕人應該拿捏分寸。

▲吳怡農3日參與罷韓團體舉辦的「最後一哩路」遊行並致詞。（資料照／記者洪正達攝）

吳怡農昨日現身「最後一哩路」遊行並致詞。吳怡農發言時不斷呼籲高雄市民6日勇敢站出來投票，不僅透露「過去這幾個月，都是在場的每個人在努力」，很榮幸有機會在和大家走短短的幾步路，還表示「不管我們支持誰，你支持你的韓市長，我們支持我們的罷免運動，一定都要出來投票」。

對此，沈富雄痛批，罷韓非高雄市民的其他民進黨員介入，「大家應該拿捏妥當一點」，立委趙天麟以高雄市黨部主委，甚至是高雄市出生的立委，「他所做的動作我覺得還可以、我可以接受」，不過吳怡農「甘你屁事阿」，雖然吳怡農上次參選立委的時侯很紅，但因為他很紅就可以到高雄罷韓嗎？「我覺得你年輕人紅是紅，我覺得你的拿捏，應該要有分寸一點」。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 王金平表態挺韓國瑜：我希望韓市長做好、做滿

► 罷韓倒數72小時！民進黨正式催票 「史上第一次」請高雄人踴躍投票

► 罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？ 罷韓投票前一定要知道的「3件事」

► 高市選委會公布6月6日公民數增加 門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】