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豐原水資中心啟用　盧秀燕讚「看不見工程」提升市民生活品質

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▲▼豐原水資源回收中心啟用。（圖／台中市政府提供）

▲豐原水資源回收中心啟用，每天可處理1.8萬噸汙水。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

多功能綠建築「豐原水資源回收中心」４日正式啟用，每天將可處理1.8萬噸汙水，可接管1.7萬戶，服務範圍涵蓋近5萬人。市長盧秀燕出時時表示，台中市汙水用戶接管數在豐原水資中心啟用後正式突破20萬戶，將持續推動2、3期工程，讓豐原更美麗、乾淨、現代化。

台中市長盧秀燕今天上午前往豐原水資源回收中心啟用典禮，親自剪綵。包括水利局長范世億、內政部營建署下水道工程處長陳志偉、內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生、立委江啟臣，市議員張瀞分、陳本添、陳清龍、豐田里長劉瑞銓、田心里長徐倍基、南陽里長楊國勝、翁子里長連佳振及立法院副院長蔡其昌、市議員王朝坤服務團隊均到場見證。

▲▼豐原水資源回收中心啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕誇讚豐原水資中心是看不見的工程，可提升市民生活品質。（圖／台中市政府提供）

▲▼豐原水資源回收中心啟用。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，豐原水資源回收中心是「看不見的工程」，可讓水質淨化再生，更將建築打造得美輪美奐，加入公園景觀空間，提供在地居民集會使用，甚至屋頂裝設太陽能板，發展綠色能源，多功能綠建築成為各區爭相爭取的重大建設。

她也說，汙水下水道屬地底下建設，不如地上工程顯然易見，儘管如此，市府持續在各區建置水資中心，藉此改善河川水質，減少病媒蚊孳生；另外水利局也加速汙水用戶接管作業，讓民眾不再每年花大錢抽水肥，社區也可節省時間與成本，生活品質再提升。

▲▼豐原水資源回收中心啟用。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感謝立委江啟臣為台中向中央爭取預算。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也感謝到場的立委江啟臣，為台中建設爭取中央預算，市議員陳本添、張瀞分、陳清龍等豐原在地議員支持市府政策，強調市府將持續推動用戶接管工程，加速提升全市汙水接管普及率。

水利局說明，豐原水資中心第一期經費7.8億元，除既有汙水處理功能外，更是一座以綠建築概念打造的現代化建築，搭配屋頂設置發電效率達2萬6,000瓦的太陽能板，能降低建物內的溫度，減少能源消耗。管理中心周遭約2,600坪的開放空間，設計為鄰里公園，種植多樣化的原生植栽，綠覆率近90%，加上公共藝術作品點綴，提供舒適放鬆的綠地空間。

水利局說，豐原區汙水下水道系統共分三期辦理，第一期工程共納入豐原區15里，從鐵路東側的南陽里與田心里開始，每日可處理1.8萬噸汙水，未來持續推動第二、三期工程，全期完成後每日處理量可達5萬4,000噸，接管戶數達4萬5,000戶，朝全市用戶接管114年達35萬戶目標邁進。

水利局指出，市府近年來積極興建水資中心，今日豐原水資中心啟用後，全市已有11座水資中心，汙水處理量提高至每日26萬噸；另外，廍子、黎明、水湳、文山、新光及福田水資中心擴建，皆為縣市合併升格直轄市後持續推動的建設，呼籲居民支持汙水下水道建設，共同改善環境與生活品質。

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