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凌晨開車交通號誌參考用！BMW和國產車撞一團　波及2車+電信箱

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記者李忠憲／台中報導

黑夜開車還是要遵守交通號誌！謝姓女子1日凌晨開BMW載人行經大里區新仁路、益民路口時，遭盧姓女子開的國產小客車撞上。警方查出，2人雖沒酒駕，初步研判謝女經過路口為閃紅燈，卻未禮讓，盧女為閃黃燈卻未減速，雙方各有過失，詳細肇責有待釐清。

▲▼BMW凌晨遇閃紅燈路口未禮讓， 與國產車相撞。（圖／民眾提供）

▲BMW凌晨遇閃紅燈路口未禮讓， 與國產車相撞，車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

霧峰警分局內新派出所1日凌晨4點半左右獲報，大里區新仁路二段與義民路一段路口發生車禍，立刻派員前往了解。警消趕到現場，發現現場為一輛深色BMW轎車與一輛深色國產車發生碰撞，兩車車頭均嚴重毀損，還波及路邊2輛車及中華電信電箱。

▲▼BMW凌晨遇閃紅燈路口未禮讓， 與國產車相撞。（圖／民眾提供）

▲國產小客車經閃黃燈路口未減速，撞上未禮讓的BMW，波及路邊汽車及電箱。（圖／民眾提供）

▲▼BMW凌晨遇閃紅燈路口未禮讓， 與國產車相撞。（圖／民眾提供）

其中，開BMW的29歲謝姓女子及車上乘客只有暈眩，沒有明顯外傷；另一車駕駛45歲盧姓女子則有暈眩及手腳擦挫傷。消防隊救護車到場，經初步檢傷及包紮止血，將盧女送往大里仁愛醫院治療，所幸都無大礙。警方也幫雙方進行酒測，酒測值均為0。

警方初步調查，謝女開BMW沿大里日新路往益民路直行，經過新仁路二段口時，當時號誌為閃紅燈，應停止確認無來車再前進；盧女開的小客車行走新仁路到該路口時，號誌為閃黃燈，到該路口應減速慢行。謝女未依規定讓車，盧女未依規定減速，雙方互有過失。

警方表示，肇事原因將持續釐清，並呼籲汽、機車駕駛人行經路口應注意禮讓，並減速慢行，以避免交通事故發生。

用過都說好用，真心不騙


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