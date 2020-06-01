台中男併排停車不理警攔查開走　拒檢逃逸罰2萬+扣照6個月

併排停車已是警方重點取締違規行為，但仍有民眾貪圖方便違停。圖為示意圖。（圖／翻攝屏東縣警察局臉書）

記者李忠憲／台中報導

違規不配合讓荷包大失血！莊男開車載妻看醫生，將車併排臨停在大馬路的機慢車優先道上。員警上前敲車窗，他竟不理會直接開走，遭開罰2萬元並吊扣6個月駕照。莊男喊冤稱不知是警察，以為擋到別人出入，但法官認為他確實知道員警到場，駁回他提出的行政訴訟。

判決書指出，莊姓男子2019年9月17日晚間6點多，載老婆及出生9月大的小孩到潭子中山路二段上的醫院看醫生。老婆下車看診，他則跟小孩在車上，車則在路邊併排停在機慢車優先道上。巡邏員警見狀，立刻騎車靠近鳴笛，並下車走道駕駛座車門旁敲窗。豈知莊男竟不理會警察，直接開走。

員警認定莊男「併排臨時停車」及「併排臨時停車拒絕接受稽查而逃逸」，經車主通知駕駛人是莊男，開罰2萬元同時吊扣6個月駕照。莊男不服，向台中地院提起行政訴訟，請法官撤銷處分。

莊男辯稱，警察在他「左乘客」地方拍窗，他無法確認是員警來盤查，加上車上9個月大的小朋友，不見媽媽而在車上大哭，他又有聽力障礙，根本聽不到外面的聲音。他還說，警方未出示證件，也沒看到有佩戴紅藍閃光配件，他以為是擋到後方車輛進出，才會直接開走。

他向法官哀求，自己沒有前科，不喝酒，他上班要送貨，上有2老、下有2小要扶養，這樣就罰2萬元、「吊銷（其實是吊扣）」6個月駕照太嚴重，希望原處分能撤銷。

法官勘驗警方提供密錄器畫面，發現警員騎車鳴笛靠近莊男的車，該車的後煞車及第三煞車燈就亮起，可見已發現有警察。警員接著走到駕駛座旁，2次拍打車窗玻璃，駕駛卻未打開車窗，直接將車開走，警員看著車離開才喊「你跑呀！」。

法官認為莊男違規並排停車，同時拒絕接受稽查逃逸屬實，原處分依法有據，駁回莊男的行政訴訟，全案可上訴。

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