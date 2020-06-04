超強主婦8年吸金1.47億元　誆幫知名企業票貼2分利…厝邊15菜籃族受騙

▲林姓婦人誑稱熟悉票貼業務，可幫忙賺取每月2分利，詐騙15名菜籃族1.47億元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓婦人利用過去曾在味全公司工作的經驗，在離職後，向鄰居、保母佯稱，熟悉企業貨款運作流程，可以幫許多知名大企業做票貼賺錢，每月獲利可達2分(2%)，從2011年到2018年間，向15名婆媽菜籃族吸金近1.47億元，最後因周轉不靈才到調查局自首，台北地檢署4日依違反《銀行法》、詐欺等罪將林婦起訴。

52歲的林姓婦人自首表示，她約20年前曾在味全公司工作，當時味全都會開2個月的遠期支票支付廠商貨款，有些廠商需要現金的時候，味全員工一方面基於幫忙，一方面相信自己公司不會跳票，所以集資票貼給廠商，等支票到期後，再拿去銀行兌領賺取差額。

後來林婦離職，向親友表示自己熟悉票貼業務，目前手中握有多家大型公司的支票，鼓吹大家一起集資票貼給這些知名企業公司的上下游廠商，每月可賺取2分利，結果林婦請來的保母、社區鄰居、親友孩子的安親班老師紛紛拿錢出來跟著林婦一起賺錢。

但實際上，林婦從未取得這些公司的支票，多年來都是拿後面收的錢，去補前面的利息，總計8年間，共有15名婆媽菜籃族受騙，最多有人損失4千多萬，總計吸金近1.47億元，2018年4月間，林婦周轉失靈，無法再支付利息，才向檢調單位自首犯罪。

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