忍妳定型液幾十年了！夫抓狂噴妻殺蟲劑「咻咻咻」3下挨告殺人未遂

▲丈夫不滿妻子幾10年來使用的定型液異味，衝動朝妻子噴了3次殺蟲劑報復。（示意圖與本案無關／LibreStock提供）

記者劉昌松／台北報導

年約60歲的鄭姓男子，因為不喜歡妻子常在頭髮上噴定型液，散發出來的酒精混雜化學藥劑味道，讓鄭男無法認受，今年3、4月間終於爆發，拿了殺蟑用的殺蟲劑，朝妻子臉上噴了3次，被妻子怒告殺人未遂，鄭男到案坦承已經忍受幾十年了，但對自己竟對愛妻做出這種事也很自責，最後鄭妻決定撤告，台北地檢署3日處分不起訴。

據了解，鄭妻被傳喚出庭時，很慎重地為打扮整理髮型，顯然平常就很注重自己儀容，她向檢警表示，丈夫拿著家裡用來殺蟑螂的殺蟲劑，朝她按了3次「咻咻咻」之後，她就跑去醫院驗傷，但是因為沒有任何外傷，醫生拒絕開立診斷證明，不過她仍以呼吸道感覺不舒服等理由，控告丈夫意圖殺人未遂。

而鄭男則是難過地向辦案人員表示，他真的很不喜歡妻子噴定型液後散發出來的異味，他忍受了幾十年，也不知道自己為何突然衝動，拿起殺蟲劑就朝愛妻噴灑，他內心飽受掙扎，不知未來如何面對家人，還曾難過地跑到橋上去徘徊。檢察官考量鄭妻決定撤告等情狀，處分不起訴鄭男。

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