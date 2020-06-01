「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅！戴勞力士請管家　黑道當保鑣

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「大馬拿督」吳帝慶吸金5億！躲台中豪宅請管家　找黑道當保鑣

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記者柯沛辰、張君豪／綜合報導

馬來西亞貴族吳帝慶涉嫌成立空頭公司，在東南亞吸金超過5億元，在柬埔寨、新加坡及馬來西亞等3國被通緝。今年初，吳嫌潛逃台灣，卻大搖大擺在台中文心路一處飯店式社區落腳，還請私人管家打理起居，不改豪奢生活。警政署刑事局、移民署與馬國合作，5月14日將人逮捕，恰巧2天後華航恢復兩地航班，順利將吳嫌遣返。

吳帝慶2010年創立「世紀皇朝」、「威贏世紀」等空頭公司，2013年曾獲環球企業總裁大獎，但後來投資失利，竟以100萬令吉（約新台幣700萬元）購得「拿督斯里」榮譽頭銜，在柬埔寨、新加坡及馬來西亞等3國非法吸金，得手超過5億元。

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，自稱是大馬拿督。（圖／記者張君豪翻攝）

吳嫌向被害人宣稱，他的公司投入能源運輸、礦業開採及農業養殖能產業，擁有商業機密科技，能在貧瘠土地種出高經濟作物。為了取信於人，吳嫌還會帶投資人到某個名不見經傳的礦業公司考察，讓許多被害者信以為真。

2018年，國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通報，同年新加坡、大馬也發布通緝。不過，吳嫌潛逃海外，繼續往返印尼、菲律賓、越南及台灣等地，後來看中台灣經濟穩定，又受惠疫情延燒，竟落腳文心路、梅川西路一處豪宅大廈。

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲受害者拉布條抗議，要求吳帝慶還錢。（圖／記者張君豪翻攝）

吳嫌在台中住下後，不改豪奢本性，除了請來管家打點生活，出入配戴勞力士、鑽戒，更請當地幫派分子當保鑣。台灣警方接到情資後，擔心他故技重施、在台灣吸金詐騙，立即聯繫馬國警方，展開跨國合作。

5月14日，警方在台中住處將吳嫌逮捕歸案，偏偏當時台馬航班仍處於中斷狀態，未能遣返。巧合的是，中華航空5月16日恰巧恢復航班，刑事局、移民署立即安排吳嫌搭乘當天首航返回馬國。之後，在馬國警方戒護下，吳嫌完成14天居家檢疫，在5月30日遭正式逮捕。

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼吳帝慶遭警方逮捕，遣返馬國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

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