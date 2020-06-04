人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

▲李姓男子向外吹噓自己是新北地檢署檢察官，2名女子與同一名男子涉妨害家庭案挨告，委託李男喬官司卻慘遭詐騙51萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子屢次向友人吹噓父親是退休法官、姊姊是在職法官等，自己也是新北地檢署檢察官等語，後來萬姓女子、陳姓女子因與張姓男子涉及婚外情被張男元配提告，3人竟都找到自稱是檢察官的李男幫喬官司，等到繳付共51萬元律師費用後，李男卻藉故「開庭」、「值班」理由推託，3人要解除委任才驚覺李是冒牌貨提告，桃檢4日偵結將李男依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，42歲的李姓男子曾在某理財公司擔任主管，十餘年前曾與陳姓女同事吹噓，父親是退休法官、姊姊是現任法官、弟弟是檢察官，一家都是法律人，他自己也考上司法特考準備受訓要辦理離職，後來對外謊稱在新北、桃園擔任檢察官等語。

陳女、萬女先後成為張姓男子婚外情對象，被張男妻子提告妨害家庭案，陳女想起李男是檢察官，因此透過LINE聯繫，李謊稱偵辦陳刑案的檢察官是他的學長，陳女、萬女與張男共同委任李男幫忙喬官司，或代為尋找委任律師。

李男為了騙取張男、萬女與陳女相信他是檢察官，還偽造桃園地檢署通行證，前後向3人約在餐廳前後收取共計51萬元的委任律師費用，甚至還以訴訟代理人身分陪同赴台北地院調解案子，但後來卻又藉故以「開庭」、「值班」等理由推託避不見面。

張男因想了解案情要求想看訴訟狀內容，李以訴狀處理中，明後天可遞狀等理由推託，張等人質疑李再三推託，要求解除委任並退款，後來查詢後才驚覺李男根本不是檢察官憤而提告。

桃檢偵訊時，李男坦承犯行，張男等3人則提出匯款資料、委任狀佐證，討檢認為，李偽造桃園地檢署通行證、冒稱桃檢檢察官，還以律師名義出具委任狀給法院，已紊亂司法制度，嚴重影響司法公信力及當事人權益，4日偵結依詐欺罪嫌將李提起公訴。

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