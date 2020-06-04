私用公務車…里程累積2048km！屏東鄉公所秘書「爽撈油錢」下場曝　　

▲屏東縣崁頂鄉鄉公所秘書拿公務車作私人代步工具，還詐取不法利益被判拘。（圖／翻攝Google map）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東縣崁頂鄉鄉公所林姓秘書擅自公器私用，長期把公務車當作私人代步工具，還以公費支付額外油錢，遭檢方依詐欺罪嫌起訴。日前屏東地院審理結果出爐，林男遭判拘役70日，緩刑2年，並且得支付公庫5萬元。

判決指出，公所為了讓林男可以方便綜理鄉務，派了一台公務車給他，結果林男於2016年10月至2019年4月間分明無公務事由，卻藉機使用公務車，作為上下班、午休返家的代步工具，往返次數達2048次，每次只開1公里，里程數約2048公里，再拿公用加油卡加油，持簽單向會計請款核銷，詐得不法利益6200元。

▲林男拿油單核銷，讓不知情的會計人員誤認以為「費用都是用於公務」，成功詐得6200元油錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

對此，屏東地院勘驗相關資料，確認林男犯行，而林男身為公務員，應知依法執行公務，竟貪小便宜，將公務車作為私人代步之用，認為他的行為實在不應該，考量他坦承犯行，也繳回6200元的不法利益，最終依公務員假藉職務上之機會詐欺得利罪，處林男拘役70日，拘役70日，緩刑2年，另向公庫支付5萬，全案仍可上訴。



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