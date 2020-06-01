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捧340萬買BMW…20歲男爽開1月「報失詐保險金」　車尋回換牌賣掉再撈一筆

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▲汽車，汽車輪圈，輪圈，輪胎，車輪。（圖／pixabay）

▲高男攜340萬現金至車行買下1輛BMW，隨後假裝失竊詐領保險金，事件曝光被依詐欺罪判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／嘉義報導

高姓男子2016年間攜帶現金340萬至台中一車行買下1輛BMW轎車，車主登記在陳姓男子身上，怎料交車不滿1個月，高、陳2人就以車輛遭不明人士開走為由報警，同時申請保險理賠，順利詐得近300萬元的保險金。警方同年底尋獲遺失車輛後，高等3人一將車領回又迅速到監理站更換車牌，以240萬元把車賣出，再賺一筆。保險公司驚覺有異怒提告，經調查後，高等3人被依詐欺罪判刑。

20歲高男2016年8月11日在他人介紹下認識了急需用錢的陳男，隨後與陳男談妥以他的名義買車後，就帶著1男子「達哥」所交付的340萬現金，前往台中車行買下1輛BMW轎車，並依照達哥指示，向保險公司投保竊盜險及失車代步險。

買車不滿1個月，高男就向陳男偽稱鑰匙弄丟了，要陳男回車行申請重打1支新鑰匙，陳男依吩咐將新打的鑰匙交給高男後，2人便開著這輛BMW一起去唱歌，怎料歡唱同時，該車隨即由不明男子持高男交付的鑰匙將車開走，陳男隔日凌晨欲離開KTV時發現車輛不見，趕緊向警方報案。

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報案後，陳、高2人立即向保險公司申請失竊理賠，並答應若獲得理賠，同意將該車輛所有權讓給保險公司，保險業務不疑有他，予以通過審核並匯款理賠金298萬5000元，後來該筆款項的其中21萬8000元成為陳男報酬、3萬2000元為最初2人認識的介紹費，剩下的273萬5000元則被高男、達哥及協助將車開走的不明男子分去。

同年11月，警方循線找到遺失的BMW後，通知車主前來領回，高、陳及達哥等3人領車後趕緊衝去豐原監理站替這輛車換車牌號碼，同日下午4點多再以240萬元將車輛賣給一黃姓男子，再賺一筆。保險公司驚覺有異提告，檢方展開調查。

法院審理時高男否認詐欺，陳男則坦言因積欠地下錢莊債務，所以才同意與高男合作成為買車人頭，法官審結將高男、陳男及達哥等3人依加重詐欺罪處1年4月至1年10月不等徒刑。全案仍可上訴。

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