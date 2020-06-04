棄10萬高薪！前空姐「身體一動背就痛」　曝行業陰暗面：迷失了自我

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

空服員享高薪待遇，又世界各地到處跑，是許多人心中的夢幻職業，但在光鮮亮麗的背後，又有多少辛酸不為人知。一名5年資歷的前空姐，之前雖然月入至少8-10萬，但在身體、心理方面都出了問題，甚至在後2年的時間裡，都必須靠藥物才能睡著。

「這一篇可能很真實、很沉重，但還是想與各位分享。」這名前空姐在dcard寫下文章，她於2018年離開一間外國航空，放棄約10萬，有時甚至能累積到11、12萬的工作，回台後的她經常被問，怎捨得放棄，而成為自由工作者的她，面對不穩定的收入，也曾一度恐慌，但還是不後悔做出這個決定。

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她透露，前3年都還好，至少能勉強逼自己入睡，但在工作邁入第4年時，睡覺基本都得靠藥物，「我會跟醫師要那些容易導致嗜睡的感冒藥，跟一些在日本買的成藥，來幫助我負荷這些日夜顛倒、調適不過來的時差。加上，我頭髮掉好多，身為一個女生真的很害怕。」

飛的最後一年，她經常身體一動就能感覺到背痛，幾乎把肌肉鬆弛劑當三餐吃的程度，而這個傷要從第2年說起，當時有位乘客請她幫忙，一起把手提行李放到頂上置物箱，怎料還沒放好對方就鬆手了，突如其來的重量，讓她瞬間感到不適，背傷也因此落下。

再來是升遷制度的部分，前空姐表示，她還在飛的時候，病假是被列入考評的，原本她的工作表現有前20%的水準，但加入病假後，就成了倒數的20%，「這個評分制度導致許多人生病了硬要飛，不僅對身體很不好，工作上也無法100%表現，還要其他組員幫忙。雖然最後有被移除，但那時我已經快離職了！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後是關於精神上的壓力，前空姐說，尤其遇到一些具挑戰性的乘客，心會很累，當上司也不站在你這邊時，更是痛苦與心寒，「在飛的過程中，遇過性騷擾言語、種族歧視、冷言冷語，雖然我比較會保護自己，但在一個人的時候想起，難免難過。」

她感嘆，當空姐的那段時間曾經迷失過，「工作時總要隱藏一部分的自己，後期時我的妝容越來越濃，越來越不像自己，但我還是很感激有這一部分的生活，也覺得很驕傲，只是希望以一個大略的方式解釋，為什麼離開這個高薪的工作。當然，有些朋友還是飛得很快樂，這也僅僅是我個人想法而已！」

對此，不少網友也直呼，「同為空服員的我很認同你的話，在機上遇到委屈的事只能自己往肚裡吞」、「空服很勾心鬥角，我家人從事20幾年了，常常聽到一些不是很美好的真實面，她完全是靠著對航空業的熱情才撐到現在的」、「我爸機長我媽空姐，他們常講這一行很黑暗」、「加油！沒有路是白走的，希望妳離職後身體能恢復」。