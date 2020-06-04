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傻男網戀「超火辣空姐」2月豪灑42萬　見面一看傻了：大媽妳哪位？

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▲豪灑42萬後，火辣空姐竟變大媽，你能不崩潰嗎？（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸杭州一名王姓男子今年3月刷抖音時，認識了一名有天使面孔、魔鬼身材還自稱是空服員的正妹，兩人透過網路交往，王男2個月來共支出人民幣10多萬元（約台幣42萬元）。王男在交往期間一直要求見面卻遭「空姐」拒絕，報案後終於見到她本人，竟是1名40歲大媽，讓王男當場看傻了眼。

據《網易新聞》報導，王男3月在抖音見到這名何姓空姐就一見鍾情，馬上私訊她並順利交往，何女還拍下自己的身分證件給王男看，讓他更加深信不疑。王男超開心交到性感火辣的空姐女友，何女也獅子大開口，不停要王男幫她儲值遊戲費用、匯款讓她買衣服，讓他在2個月內就陸續花了人民幣10多萬元。

（圖／百度）

▲網路上的相關圖片與影片全是找人P圖的。（圖／百度）

王男與何女網交以來都沒見過她本人，實在是心癢難耐，曾兩次飛到何女自稱居住的上海市，但兩次都沒見到她。王男自此之後也對何女慢慢淡了下來，還一度想要討回自己愛意滿滿時付出的金錢；直到5月19日，王男終於發現自己可能是遇到愛情詐騙，於是前往杭州富陽新登派出所報案。

（圖／百度）

▲▼王男報案後終於見到她本人，結果是1名40歲大媽，讓他當場看傻了眼！（圖／百度）

（圖／百度）

警方循線找到何女，並在5月29日從2000公里外的甘肅省將她帶回派出所，王男得知消息後立刻前去見她，沒想到何女竟是一名40歲、跟性感完全扯不上邊的大媽！何女坦承抖音、身分證都是找人P圖，王男看到自己的性感女友變成菜市場的中年大媽，整個人超傻眼！至於何女則因涉嫌詐騙，遭以刑事強制措施拘留，案件正進一步審理中。

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