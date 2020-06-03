空姐崩潰！前男友偷拍動作片　新男友存檔LINE她母：知道妳女兒在做什麼？

▲空姐遭前男友偷拍性愛光碟，竟又被新男友存檔拿來恐嚇。（示意圖於本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名空姐4年前遇人不淑，被當時男友偷拍性愛光碟上傳網路，原本雙方和解影片下架，去年卻又開始在網路上流傳，空姐拜託新男友黃姓男子處理，黃男成功讓影片再次下架，卻偷存檔備份，還轉傳給空姐母親，「知道妳女兒在外面做什麼嗎？」空姐逃不過噩夢糾纏崩潰提告，台北地檢署3日依妨害秘密等罪起訴黃男。

據了解，這名空姐因為外型出眾，加上家世背景不錯，身邊不乏高富帥追求者，但是她在2016年間，被當時交往中的男友偷拍性愛影片，還上傳到網路，空姐提告後，因前男友認錯並把影片下架，雙方和解收場。

▲空姐被性愛影片糾纏4年仍無法擺脫。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

2018年間，空姐因緣際會認識了20多歲的黃姓網路工程師，雙方短暫交往期間，空姐發現自己的影片又再網路上流傳，拜託黃男幫忙處理，成功讓影片再次下架，空姐原以為就此可以擺脫不雅片的糾纏，沒想到黃男不但偷偷把影片存檔備份，還趁空姐睡覺時偷拍裸照。

同年中，黃男懷疑空姐劈腿，竟申請假的LINE帳，把性愛影片傳給空姐的母親，問對方「知道妳女兒在外面做什麼嗎？」並跑到空姐家中要求談判，再趁空姐暫時離開房間時，拿走空姐的筆電，發現空姐和其他男生的合照後，認為自己的猜測沒錯，打電話要求空姐出面解釋，否則要把影片傳給全世界。

空姐和家人擔心噩夢重演，趕緊報警，在約好見面的時間，將黃男逮捕，黃男坦承犯行獲得交保，檢察官調查後，依無故偷拍他人隱私照、無故洩露因電腦設備持有的他人私密影片、以及恐嚇等罪，將黃男提起公訴。

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