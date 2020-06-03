父母離婚⋯爸爸親戚狂罵「壞媽媽」　見面才知「原來她不壞」

▲父母離婚⋯爸爸與親戚一面倒批評，讓小華以為自己有個「壞媽媽」，見面才知「原來她不壞」。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／綜合報導

夫妻爭吵甚至離異，對孩子的影響可重可輕！小華（匿名）從1歲起就經歷父母離婚、與媽媽分開的生活，從小就聽到爸爸或身邊親戚對媽媽的批評，久而久之也以為她是個「壞媽媽」。經兒福聯盟協調協助後，小華才有機會跟媽媽見面相處，發現她不像自己聽到的不在乎自己，反而很關心一切。

因為父母離婚，小華與爸爸同住，從小到大不斷聽到爸爸或身邊親戚對媽媽的批評，加上在上學之前很少有機會能與媽媽相處，即使見面，也因為媽媽不知道怎麼陪她玩，讓她開始排斥與媽媽接觸，種種原因下在心裡累積成以為自己有個「壞媽媽」的印象，甚至直接在心中這樣稱呼。

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而媽媽雖然跟爸爸不愉快才導致離婚，卻不想因此影響繼續探視小華，因此透過各種方式跟小華的爸爸溝通協調，終於達成共識，在兒福聯盟社工陪同下與小華見面。

社工提到，一開始小華還十分擔心，怕見面時尷尬，也怕媽媽真的像自己聽到的「那麼壞」怎麼辦？在社工不斷鼓勵下，才終於鼓起勇氣跨出一步，重新認識心中那位「壞媽媽」。

沒想到接觸之後，才發現媽媽不像親戚口中說的那樣不在乎自己，反而很關心自己的一切，也是可以陪伴玩很多遊戲的，讓小華開始期待每次與媽媽會面的時光，心裡也不再用「壞媽媽」來稱呼她。

兒盟提供離婚親子維繫服務，日前分享此案例，也提到小華的媽媽後來越來越能掌握相處技巧，甚至願意為了她，開始嘗試與小華的爸爸修復關係，成為「友善合作父母」。

而網友看了案例後也說，「大人真的不要跟孩子講父母的壞話，要有口德！」還有人感慨「這個案子跟某童星很像⋯只可惜她媽媽已經離開了，再也無法見到她了⋯⋯」

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