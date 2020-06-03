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蘇貞昌、唐鳳「調情」　國民黨：把行政院當怡紅院？

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▲▼行政院長蘇貞昌、政委唐鳳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲行政院長蘇貞昌、政委唐鳳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌推出「振興三倍券」，卻說有任何破綻唯唐鳳是問，遂引發外界對蘇貞昌要甩鍋的質疑。行政院發言人丁怡銘解釋，這是蘇貞昌與唐鳳兩人調情玩的哽。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲痛批，這個解釋荒腔走板，怎麼可以把行政院當怡紅院？

丁怡銘3日接受廣播節目專訪時表示，「唯你是問」是唐鳳跟蘇貞昌開會時，兩人玩的一個哽，蘇貞昌常說這所有問題設計，請唐鳳扮演駭客，仔細去推敲每個漏洞，唐鳳就會說「我有問必答」，蘇貞昌就會說「我唯你是問」，有些網路設計，蘇貞昌希望由唐鳳扮演駭客角色，知道全貌，兩人調情，就像情侶一樣，不能聽到這樣的話就憤怒，這是在一個氣氛很好的狀況下講的。

黃子哲3日透過臉書表示，唐鳳是數位而非經濟的政委，若整個三倍券的成敗要唐鳳一人來擔，毫無道理，難怪外界會認為蘇貞昌是在打預防針或蓋防火牆，以免成效不彰，民怨四起時可以推給唐鳳。

黃子哲指出，在質疑聲四起之際，丁怡銘卻說「唯妳是問」是蘇貞昌和唐鳳玩的哏，更說是「調情」，不解釋還好，一解釋讓人嚇到吃手手，簡直荒腔走板、越描越黑，難道在行政院公堂之上，公布國家重大政策，需要什麼情趣助興？怎麼可以把行政院當怡紅院?

黃子哲認為，一個全民關注的記者會，一個在行政院正式新聞發布的廳堂，一項關乎疫情後台灣經濟發展的重大政策，一位中華民國最高行政首長和一位政委間，這樣的莊重的場合，竟弄出一個調情的哏？讓全世界看到兩人談情說愛，「你丟我撿？根本荒唐至極」。

黃子哲更秀出教育部國語辭典，「調情」是指男女間的挑逗行為。黃子哲說，套在丁怡銘形容的場景上，簡直不敢想像，希望丁怡銘只是失言，趕快出來承認口誤，否則，為了要掩飾一個蘇貞昌的政治計謀，卻惹出更大的政治風波，實在得不償失。

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