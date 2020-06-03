破解三倍券去好市多套現3000　IT大臣唐鳳出絕招

▲政委唐鳳。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

隨著台灣進入後疫情生活，行政院2日宣布「振興三倍券」7月15日上路，民眾屆時可「花1千元領3千元」，並在7月1日開放預購，不過卻有網友喊出要拿三倍券到好市多（Costco）消費後退貨套現，因此對於外界質疑三倍券存有退貨套現的隱憂，政務委員唐鳳表示，會以消保會曾提出的退貨以退券為原則。

唐鳳指出，消保會2009年就以退券為原則，不退也可以的解釋，「但不退一定會有糾紛」，因此三倍券採用退貨以退券為原則，但賣方就算不退券，也會退商店的點數，「當時消保會說是合法的」。

丁怡銘則表示，三倍券比照現金，其實沒有套立的問題，民眾如果拿三倍券換三千塊，還耗費了時間成本，「其實沒有意義」。

丁怡銘還說，昨天他有國民黨朋友都說「因為太難花了」，要用1500元賣大家，「我說這個月找到100個國民黨朋友」，大概3個月就不用工作了，而私底下的交換沒有統編、沒有商業行為 不算套利。

對於有人表示有統編的公司可能低價收購三倍券，再向政府換3千元套利，唐鳳指出，「關貿其實是財政部的系統，所以財政部也會特別關注這件事情」；而丁怡銘認為，這種狀況只會發生在一種情況，就是民眾以為三倍券要趕快用完，或覺得很難用，否則三倍券跟現金一樣好用。

唐鳳再補充，財政部會知道那些公司多一筆營業額，會詢問他們有無提供的產品或服務，剛好就是2500元能夠收現金，「我想財政部跟關貿的系統同一套系統」，所以會有數據上的查核。

丁怡銘還提到，政府為了防止三倍券被偽造，行政院長蘇貞昌等官員本周五會去看中央印製廠，而他們的防偽機制跟紙鈔一樣；其實之前三倍券本來要用禮券方式，但發現太容易偽造，所以改成紙鈔。

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