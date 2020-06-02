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2年前在蘆洲分局踢斷民眾腿　調職後被爆料！桃園警：會協助他

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▲桃園市大園警分局林姓員警（右）遭媒體爆料2年前在新北市蘆洲分局處理案件，遭當事人檢舉執法過當踢斷其左腳提告，此圖為在桃園處理毒品案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警分局林姓員警（右）遭媒體爆料，2年前在新北市蘆洲分局處理案件，遭當事人檢舉執法過當踢斷其左腳提告，此圖為林員在大園查緝毒品案時壓制犯嫌照片。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警分局林姓警員遭媒體爆料，曾於2年前在新北市蘆洲警分局執勤時踢斷涉案人左腳，當事人質疑林員執法過當且至今仍未處理賠償；大園警方2日指出，林員去年10月調任大園分局服務，該案是2年前在新北市案件且已進入司法程序審理中，警方不便表示意見，但會協助林員處理。

據指出，28歲的林姓警員2年前在新北市蘆洲分局任職，處理一起車禍案件，遭當事人指控林員不但對其施暴還踢斷其左腳，直到救護車趕來才獲救，事後也未賠償，當事人一怒下提告並要求賠償；此外，林員去年10月調職至桃園市警局大園警分局服務，去年11月間，林與張姓警員取締毒品案，2人機警逮住2名毒販，終於順利逮捕2嫌到案，目擊民眾肯定2人英勇行為，還獲得分局長郭森永表揚，但事後卻傳出有市民拍攝林員壓制過程疑似有踢犯嫌頭部，還以手槍抵住頭部威嚇等動作。

▲桃園市大園警分局林姓員警（中）去年英勇逮捕毒販，還獲得分局長郭森永（左二）公開表揚。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警分局林姓員警（中）去年英勇逮捕毒販，還獲得分局長郭森永（左二）公開表揚。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

針對媒體爆料內容，大園警分局副分局長詹枝松說，林員在新北市發生案件已進入司法程序，分局不便表示意見，林員則對此案已思考後續如何處理，但心情尚未平復不便受訪，分局後續會了解相關指控行為並協助林員後續處理情形。

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