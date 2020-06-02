台南狼師誘騙國中女長期性侵達259次　月事來還逼口愛

▲台南狼師性侵少女達259次，判刑8年半定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

在台南市開設補習班的方姓男子，以結婚為由誘騙當時就讀國二的小女生詩詩（化名）與他交往，並以每週3到4次的頻率發生關係，甚至連月事來都還逼詩詩口愛。案經台南高分院審理後，認定狼師性侵詩詩達259次，判刑8年6月。全案再上訴第三審，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，方男在台南開設補習班擔任負責人，並自己擔任補習班的數學、理化及英文教師，而詩詩從2012年、當時仍就讀國小5年級時起，就到方男的補習班上課，一直到國中3年級為止。而方男竟利用詩詩懵懂無知、對愛情充滿幻想的機會，在2014年1月向詩詩告白，還說「等你滿18歲，會跟你結婚。」等等，詩詩被騙，答應與方男交往。而方男利用每週週一至五的晚上5時至9時，或者周六加課時，趁著詩詩前來補習的時候，2人就在3樓房間或地下室發生關係。

一直到詩詩讀了高中，想結束這段關係，但方男還想挽回，就利用詩詩成績不理想為由，散布謠言，說詩詩誤交損友。詩詩崩潰，在接受表姊及阿姨勸說後，對母親坦承說出與方男的不倫戀，母親得知後非常心疼，帶著詩詩到警局報警與提告，方男遭提起公訴。

一審法院審理後，認定方男性侵285次，應執行9年6月。案經上訴，台南高分院審理時，詩詩證稱，月事來時與方男性交次數減少，若經血量多時口愛1次，經血量少時就恢復正常性交，並非一審所計算的每週4、3次。合議庭採信，因此二審改認定方男性侵259次。

二審最後宣告方男的罪名為「對未滿14歲女子為性交行為罪」116 罪，以及「對14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪」143 罪，再加上方男賠償130萬元達成和解，最後定應執行8年6月。全案再上訴最高法院，最高法院2日駁回上訴定讞。