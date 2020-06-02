　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南狼師誘騙國中女長期性侵達259次　月事來還逼口愛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲台南狼師性侵少女達259次，判刑8年半定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

在台南市開設補習班的方姓男子，以結婚為由誘騙當時就讀國二的小女生詩詩（化名）與他交往，並以每週3到4次的頻率發生關係，甚至連月事來都還逼詩詩口愛。案經台南高分院審理後，認定狼師性侵詩詩達259次，判刑8年6月。全案再上訴第三審，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，方男在台南開設補習班擔任負責人，並自己擔任補習班的數學、理化及英文教師，而詩詩從2012年、當時仍就讀國小5年級時起，就到方男的補習班上課，一直到國中3年級為止。而方男竟利用詩詩懵懂無知、對愛情充滿幻想的機會，在2014年1月向詩詩告白，還說「等你滿18歲，會跟你結婚。」等等，詩詩被騙，答應與方男交往。而方男利用每週週一至五的晚上5時至9時，或者周六加課時，趁著詩詩前來補習的時候，2人就在3樓房間或地下室發生關係。

一直到詩詩讀了高中，想結束這段關係，但方男還想挽回，就利用詩詩成績不理想為由，散布謠言，說詩詩誤交損友。詩詩崩潰，在接受表姊及阿姨勸說後，對母親坦承說出與方男的不倫戀，母親得知後非常心疼，帶著詩詩到警局報警與提告，方男遭提起公訴。

一審法院審理後，認定方男性侵285次，應執行9年6月。案經上訴，台南高分院審理時，詩詩證稱，月事來時與方男性交次數減少，若經血量多時口愛1次，經血量少時就恢復正常性交，並非一審所計算的每週4、3次。合議庭採信，因此二審改認定方男性侵259次。

二審最後宣告方男的罪名為「對未滿14歲女子為性交行為罪」116 罪，以及「對14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪」143 罪，再加上方男賠償130萬元達成和解，最後定應執行8年6月。全案再上訴最高法院，最高法院2日駁回上訴定讞。

ET快訊
蘇貞昌立軍令狀！三倍券若有任何破綻　唯「她」是問
重機情侶慘死　媽媽一見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來！
3000元三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招…網全跪了
台鐵斷電4小時　竟是一條「貪食蛇」惹禍！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

分析師預估四年內　蘋果公司市值將達到2兆美元

門市最快5分鐘完售！萊爾富「2萬盒口罩」只剩零星店有貨

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

東森購物明開賣櫻花粉4款超夯口罩　中衛顏色排程順序曝！「姊姊蕾絲」重出江湖

小坪數也能成為幸福小窩！「照這4點買」絕對不後悔…合理面積一文看

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

無限QE重啟房產投資熱　退休、置產兩大主力進場

釋字791號 大法官廢除通姦罪 台灣民情能接受？｜行動法庭 第67集

民眾黨布局罷韓後　蔡壁如：有密集討論

民進黨團估6月中下旬召開臨時會　優先處理2大法案、3項人事同意權案

社會熱門新聞

快訊／國三「賓士自撞」…駕駛噴飛慘死

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

特斯拉國道撞車　車主：以為會自己停

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生鬆口氣

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡

賓士獵跑國三自撞！駕駛拋飛慘死

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

機車路權會哀悼重機情侶　上百車友怒吼

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

聽到老闆的祕密　司機和秘書偷買股票撈70萬

更多熱門

相關新聞

蔡東利／刑法也要管到通姦嗎

蔡東利／刑法也要管到通姦嗎

大法官作出釋字第791號宣告通姦罪違憲後，有很多民眾表示沒辦法接受。大法官認為，雖然通姦罪有一定的嚇阻作用，但通姦、相姦行為主要損及配偶感情，跟侵害公益並無相關，若用《刑法》處罰，反而違反比例原則。

屁孩南京東路飆車釀3死　更審改判9年

屁孩南京東路飆車釀3死　更審改判9年

狼父染指75天大女兒！妻2次警告檔不住

狼父染指75天大女兒！妻2次警告檔不住

民團呼籲採陪審制

民團呼籲採陪審制

律師涉散布損害聲譽言論　信義房屋：研擬提告中

律師涉散布損害聲譽言論　信義房屋：研擬提告中

關鍵字：

法律人權狼師性侵誘騙國中女最高法院月事口愛

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面