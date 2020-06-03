菜鳥未戴安全防護修冷氣遭電死　雇主判緩刑5年賠家屬60萬

▲桃園市張姓男子3年前被指派維修中壢區某居酒屋冷氣空調，因未配戴電工安全帽等防護器具，測試時因主機漏電遭電擊致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子在2017年10月間與吳姓同事前往中壢區某居酒屋維修空調，未料張在沒有配戴電工安全帽與絕緣防護器具下，觸碰空調戶外機時因漏電瞬間失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，桃檢將電器行張姓負責人與同行吳姓師傅依業務過失致死罪嫌起訴；桃園地院認為，吳姓師傅並非工作場所認定負責人且都是勞工，審結判處吳男無罪，電器行張姓負責人則依業務過失致死罪嫌判處1年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間應按月給付張男父母各5千元，其公司則依「職業安全衛生法」科罰10萬元。

檢警調查，張男在2017年間受雇某電器公司任職，雇主為同為張姓男子，同年10月5日下午2時30分，與吳姓同事到位於中壢區某居酒屋維修冷氣空調，吳在一樓查看電源是否開啟，張男則到2樓查看戶外機運轉情形，但後來無開啟電源後，喊叫張男是否看到戶外機運轉，但張男卻無回應，吳直覺有異關掉電源上2樓查看，發現張男已倒臥在戶外機台上方，胸口、雙手臂均受電灼傷，且呼吸心跳均已停止，吳隨即通知張姓雇主，並撥打119求援將張男送醫急救，後轉院至林口長庚醫院救治，因傷勢過重於同月27日，因腦死併呼吸衰竭宣告不治。

地院調查，張男在查看冷氣戶外主機運轉情形時發生漏電，因未配戴電工安全帽與絕緣防護器具遭電死，案發後張姓雇主與陪同的吳姓師傅涉及業務過失致死，張坦承未提供安全防護具給張男，公司雖備有安全帽、安全鞋，但一般到家庭與住宅類場所不會使用，沒有特別提醒張男維修時要配戴與提供安全衛生講習課程。

法官認為，張男致死主因為公司未提供安全設備與應有教育訓練與督導，該公司員工僅有3人，所有工作均由張姓雇主指派，並未分層負責，吳姓師傅雖然較為資深，但與張男同屬勞工，並非「職業安全衛生法施行細則」所認定的工作場所負責人，不能要求與雇主負擔同樣義務，認為公司與張姓雇主負責人有疏失，審結吳姓師傅獲判無罪；電器行張姓雇主依業務過失致死罪嫌判處1年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間應按月給付張男父母各5千元，其公司則依「職業安全衛生法」科罰10萬元，本案還可上訴。

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