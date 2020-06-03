　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

菜鳥未戴安全防護修冷氣遭電死　雇主判緩刑5年賠家屬60萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市張姓男子3年前被指派維修中壢區某居酒屋冷氣空調，因未配戴電工安全帽等防護器具，測試時因主機漏電遭電擊致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市張姓男子3年前被指派維修中壢區某居酒屋冷氣空調，因未配戴電工安全帽等防護器具，測試時因主機漏電遭電擊致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子在2017年10月間與吳姓同事前往中壢區某居酒屋維修空調，未料張在沒有配戴電工安全帽與絕緣防護器具下，觸碰空調戶外機時因漏電瞬間失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，桃檢將電器行張姓負責人與同行吳姓師傅依業務過失致死罪嫌起訴；桃園地院認為，吳姓師傅並非工作場所認定負責人且都是勞工，審結判處吳男無罪，電器行張姓負責人則依業務過失致死罪嫌判處1年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間應按月給付張男父母各5千元，其公司則依「職業安全衛生法」科罰10萬元。

檢警調查，張男在2017年間受雇某電器公司任職，雇主為同為張姓男子，同年10月5日下午2時30分，與吳姓同事到位於中壢區某居酒屋維修冷氣空調，吳在一樓查看電源是否開啟，張男則到2樓查看戶外機運轉情形，但後來無開啟電源後，喊叫張男是否看到戶外機運轉，但張男卻無回應，吳直覺有異關掉電源上2樓查看，發現張男已倒臥在戶外機台上方，胸口、雙手臂均受電灼傷，且呼吸心跳均已停止，吳隨即通知張姓雇主，並撥打119求援將張男送醫急救，後轉院至林口長庚醫院救治，因傷勢過重於同月27日，因腦死併呼吸衰竭宣告不治。

地院調查，張男在查看冷氣戶外主機運轉情形時發生漏電，因未配戴電工安全帽與絕緣防護器具遭電死，案發後張姓雇主與陪同的吳姓師傅涉及業務過失致死，張坦承未提供安全防護具給張男，公司雖備有安全帽、安全鞋，但一般到家庭與住宅類場所不會使用，沒有特別提醒張男維修時要配戴與提供安全衛生講習課程。

法官認為，張男致死主因為公司未提供安全設備與應有教育訓練與督導，該公司員工僅有3人，所有工作均由張姓雇主指派，並未分層負責，吳姓師傅雖然較為資深，但與張男同屬勞工，並非「職業安全衛生法施行細則」所認定的工作場所負責人，不能要求與雇主負擔同樣義務，認為公司與張姓雇主負責人有疏失，審結吳姓師傅獲判無罪；電器行張姓雇主依業務過失致死罪嫌判處1年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間應按月給付張男父母各5千元，其公司則依「職業安全衛生法」科罰10萬元，本案還可上訴。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►警車失控撞上公車　「車頭毀」無人傷！桃園警：他身體不適

►影／鄭文燦母喪靈堂開放各界弔唁　柯文哲面對媒體欲言又止

►2年前在蘆洲分局踢斷民眾腿　調職後被爆料！桃園警：會協助他

ET快訊
緊急狀態雖解除！台灣妹「1年內都別來日本」　長文勸：第二養蠱
美艷人妻每天陽台曬衣服！鄰居發毛喊：她已經死了…挖出性虐慘死
郵局「紙本三倍券」7/15開賣！分配方案曝光
風田深夜當街撫摸富家千金　經紀人證實「戀愛ing」說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽花殺人未遂案》警力懸殊還能限時淨空　自訴律師酸他：如神一般的男人

朱高正兒酒醉跳車躺路中...10分鐘後遭輾斃　小黃司機急報警仍救不了

台南蘇大媽慘了！濫控瀆職+胡亂報案1480件　南檢起訴求重刑...網叫好狂按讚

菜鳥未戴安全防護修冷氣遭電死　雇主判緩刑5年賠家屬60萬

快訊／南投砂石車追撞公車尾　10多乘客驚嚇！1駕駛1婦受傷送醫

國巨前人資長涉拐人妻　溫泉會館「各自沖澡」：他都軟的　老公出面了...

拒酒測攔檢挨罰18萬…無照男怨警「執法太溫和」：為何沒強制攔我！

驚險畫面曝！毒鴛鴦衝撞警車狂飆爆胎撞民宅　台中警沿路轟22槍

神功護體小貨車！保麗龍箱掉落路面　空中迴轉4圈自動彈回...警說話了

女房東張淑晶向親兄求償買屋款　二審逆轉獲賠20萬

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

太陽花殺人未遂案》警力懸殊還能限時淨空　自訴律師酸他：如神一般的男人

朱高正兒酒醉跳車躺路中...10分鐘後遭輾斃　小黃司機急報警仍救不了

台南蘇大媽慘了！濫控瀆職+胡亂報案1480件　南檢起訴求重刑...網叫好狂按讚

菜鳥未戴安全防護修冷氣遭電死　雇主判緩刑5年賠家屬60萬

快訊／南投砂石車追撞公車尾　10多乘客驚嚇！1駕駛1婦受傷送醫

國巨前人資長涉拐人妻　溫泉會館「各自沖澡」：他都軟的　老公出面了...

拒酒測攔檢挨罰18萬…無照男怨警「執法太溫和」：為何沒強制攔我！

驚險畫面曝！毒鴛鴦衝撞警車狂飆爆胎撞民宅　台中警沿路轟22槍

神功護體小貨車！保麗龍箱掉落路面　空中迴轉4圈自動彈回...警說話了

女房東張淑晶向親兄求償買屋款　二審逆轉獲賠20萬

川普嗆「放最兇的狗咬示威者」　華盛頓市長：想起民權運動最黑暗時刻

中職／黃恩賜對決尼寇力　運彩開盤看好桃猿

「華航林依晨」北市信義區買人生第一間房！　超美開放式廚房曝光…入厝趴同時塞20人

太陽花殺人未遂案》警力懸殊還能限時淨空　自訴律師酸他：如神一般的男人

白宮戒備升級！數百人「林肯紀念堂前」和平示威　華府宵禁後人群不散

黃小愛自爆「我會約砲！」霸氣：我不需要你定義　網友留言狂讚

森林生態系服務重要性排名出爐！ 國人最在意「水土保持功能」

朱高正兒酒醉跳車躺路中...10分鐘後遭輾斃　小黃司機急報警仍救不了

被問川普揚言派兵…杜魯道「尷尬定格20秒」　專家：美國不再散發光芒

京阿尼36死悲劇將屆週年　日男「恐怖預告」用刀殺死知名動畫監督

26個親密體位挑戰「人體ABC」　超強柔軟度合體技看了好害羞

社會熱門新聞

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

國巨前高層睡美魔女人妻　身分起底「常上媒體版面」

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

名店創辦人借遍三峽　全家擺爛鄰居受害

蘭院建築模型展遭幼童轟炸式摧殘！家長默默閃人

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

台南蘇大媽慘了！濫控瀆職+胡亂報案1480件　南檢起訴求重刑

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

變態師度蜜月還帶男童　不碰老婆超瞎理由曝光

毒蟲衝撞警車警猛開22槍撞上民宅

民眾控：打我2秒腳就斷！暱稱「瘋狗」警2年被投訴8次

賓士獵跑國道飆破200自撞　27歲男駕駛噴飛

奪命畫面曝　評審專員頭顱破裂慘死

更多熱門

相關新聞

酒店慶生框國中生　判無罪因太成熟

酒店慶生框國中生　判無罪因太成熟

苗栗縣1名呂姓男子，2018年11月時，在臉書上認識1名酒店妹小云（化名），日後便找朋友一起到這家酒店慶生，酒酣耳熱後小云被帶回呂男住家發生關係，還被拍性愛影片外流；怎知小云竟只是未成年的國中生，呂男喊冤表示並不知情，但還是將他送辦；不過法官認為小云外型成熟，難以辨認年紀，因判呂男無罪。

新屋保齡球館大火　6公務員貪污仍無罪

新屋保齡球館大火　6公務員貪污仍無罪

涉外流代隊長性愛片　北農駐警隊員夫妻無罪

涉外流代隊長性愛片　北農駐警隊員夫妻無罪

被稱頂新「門神」　羅智強求償千萬再敗

被稱頂新「門神」　羅智強求償千萬再敗

桃園市前議員張運炳賄選　判刑3年半

桃園市前議員張運炳賄選　判刑3年半

關鍵字：

電器行菜鳥電死無罪

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

中衛口罩5大電商今開賣　最多一人可以買4盒

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！女裝艷照掀家變

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面