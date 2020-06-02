警車失控撞上公車　「車頭毀」無人傷！桃園警：他身體不適

▲桃園警分局郭姓員警1日晚間駕車執勤時疑因身體不適失控撞上公車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局郭姓員警1日晚間駕駛警車出勤時，行經桃園區復興路火車站附近時，突然失控撞上對向路旁公車，導致車頭嚴重毀損，郭員當時身體不適被同仁發現後緊急送醫救治，路人對警車撞上公車議論紛紛，桃園警分局指出，經查同仁僅是一時身體出現狀況，經醫護人員救治後已暫時返家休養，肇事原因還待調查。

桃園警分局調查，武陵派出所30歲郭姓警員，1日晚間支援路檢勤務時，行經復興路與中正路段，亦即桃園火車站附近，警車突然往左偏移撞向對向停放路旁小型公車，因重擊力道強進導致車頭嚴重毀損，郭姓員警倒在駕駛座上，目擊民眾立即報案，同仁趕抵後將郭員送醫治療，肇事警車則由拖吊車吊離現場。

▲桃園警分局郭姓員警1日晚間駕車執勤時疑身體不適撞上公車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局說，經查，郭姓警員疑因身體突然不適，導致無法控制方向盤失控撞上對向公車，還好公車上並無其他乘客，沒有造成人員受傷，郭員被救護車送往醫院治療，幸好並無大礙隨即返家休養，肇事原因還待進一步調查了解。

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