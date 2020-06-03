雲林縣府輔導首家農產冷鏈物流廠　斗南設廠動土典禮

▲雲林縣政府積極規劃推動縣內農產品冷鏈系統，由縣府輔導、民間投資新建的首家加工冷鏈物流廠今日舉辦動土典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是農業大縣，縣府積極規劃推動縣內農產品冷鏈系統，由縣府輔導、民間投資新建的加工冷鏈物流廠3日上午舉辦動土典禮，雲林縣長張麗善、嘉升冷凍集團總裁張清川共同主持動土儀式，期待冷鏈物流系統建立後，為縣內農業提供更加穩定的產銷環境。

雲林縣長張麗善指出，農業產值連4年居全國之冠，但是農產品產銷仍是農業的重要關鍵，為提升農產品品質及調節產銷，縣府積極規劃推動縣內農產品冷鏈系統，希望透過廠農合作，專業加工冷鏈系統建置，讓農民生產收益獲得保障，也進一步穩定農產品銷售。

加工物流廠董事長鄭嘉仁表示，雲林有許多優質的農產品，公司與在地農友契作生產，透過加工、儲存及銷售體系，建立產製儲銷一條龍體系，透過契作保障農民收益，讓農民收益確保，後端的加工、儲存及銷售由公司來負責，讓農民無後顧之憂。

嘉升冷凍集團總裁張清川表示，有鑑於公司現有廠房已不敷使用，透過新的廠區及設備，將大幅增加農產品的加工量，新廠的產能每年可加工約100多公頃農作產品，公司也積極配合政府政策推動產銷履歷生產及加工驗證，廠區也獲得CAS優良農產品及HACCP和ISO2200等各項認證，透過全程控管溫度的方式，有效延長農產品的保存期限，調節產銷失衡問題。

農業處長魏勝德指出，因應後疫期時代來臨，疫情期間各國短期限制貿易措施，造成農業市場些許扭曲，除了復甦與振興各項方案外，更需要在生產、加工、物流、農產品保存方面融合整合，花更多心思找出市場需求與改變，雲林農業才能在後疫情時代主動取得先機。



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