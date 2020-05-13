弱女竹市府陳情竟被逼「按摩服務」！警猥褻完警告：不可說出去喔

▲潘姓員警年初在新竹市政府執勤時，竟一時興起，猥褻一名患有智能障礙的女子。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新竹報導

潘姓員警年初在新竹市政府警衛室執勤時，見一患有智能障礙的女子阿芬前來陳情，竟突起歹念，以餅乾糖果誘騙阿芬進服務中心後，先是要求阿芬替自己按摩，隨後竟趁機襲胸、甚至逼迫阿芬幫自己打手槍。事件曝光後，新竹地檢依強制猥褻罪嫌起訴潘員，考量他身為人民保母還犯下如此惡行，訴請法官從重量刑。

據檢方調查，1月23日上午11時許，31歲潘員在市府警衛室執勤時，見女子阿芬拿著陳情板走進市府大廳想尋求法律協助，上前詢問後，遂馬上走回警衛室拿各種糖果餅乾、飲料給阿芬，一見女子卸下心防，便邀請她一同前去一旁服務中心。

入內後潘員先將大門反鎖，隨後便試探詢地問阿芬，「可以幫我按摩嗎？」，單純的阿芬不疑有她起身替潘員服務，怎料於此同時潘員竟伸出狼爪，手開始進入阿芬衣服內亂摸她胸部，接著還掏出自己的陰莖，逼迫阿芬幫自己打手槍。阿芬嚇得大喊，「這不是按摩！」想逃離現場，沒想到潘員竟要求她再等一下，強行繼續猥褻，阿芬因擔心身穿制服的警察會把自己抓走，只好乖乖服從。

事畢，潘員還警告小美，「這不可以說出去喔！」等話，但阿芬離開後趕緊跟舅舅及男友連絡，告訴他們自己遭警察侵犯的過程，並撥打110報案。

檢方偵訊時，潘員否認有任何猥褻或要求阿芬幫自己按摩的行為，但檢方勘驗相關監視器畫面卻發現，潘員離開服務中心後第一件事是竟是去大廳飲水機洗手，對此潘員辯稱，他只是貪一時方便，開門後習慣洗手罷了。

阿芬重回現場模擬事發情況時潘員剛好也在現場，他氣的直問阿芬怎呢可以亂說話，但阿芬當場回應，「我發誓是真的，不然我給車撞死！」

新竹檢認為潘員對智能障礙者強制猥褻實在不應該，加上他身分又是人民保母，竟假借職務機會做出犯行，已嚴重破壞人民對公務員的信賴，考量他犯後不承認就算了還一堆推拖說詞，偵結完訴請法官加重刑期至二分之一，以示懲戒。

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