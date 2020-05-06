補貼自營視障按摩師4萬5000元！勞動部新增2項措施　協助弱勢身心障礙勞工

記者袁茵／台北報導

為穩定因新冠肺炎疫情而受影響的勞工，勞動部針對遭遇減班休息之在職勞工，推動「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」和「安心即時上工計畫」等措施；面對更弱勢的身心障礙勞工朋友，除了上述措施之外，勞動部還特別增加2項新措施予以協助。

針對在按摩工作者部分，勞動部6日在行政院會後記者會中表示，考量視障按摩工作因屬身體密切接觸特性，受疫情影響，社會大眾按摩消費意願大幅降低，對於從事按摩工作的視障者而言，不僅要面臨消費市場的低迷，更因防疫措施需增加消毒營運成本。





▲視障按摩者示意圖。圖為台南市盲人福利協進會在高雄榮民醫院台南分院舉行「與惡視力共舞－視障按摩宣導會」。（示意圖／記者林悅翻攝）

勞動部指出，對於無一定雇主及自營視障按摩師提供每月1萬5000元補貼，一次發給3個月，共計4萬5000元。此外對於視障按摩據點，提供防疫物資等用品2萬元至5萬元補助，均由各地方政府勞政單位受理申請及發放補助（與自營作業者生活補貼不重複或補差額）。

勞動部說，其次，目前對於工作能力不足的身心障礙者，提供庇護性就業服務的148家庇護工場，為支持其繼續提供服務，對於因疫情影響減班休息，人事費及相關補助經費，仍持續提供補助，另購買防疫用品或辦理防疫衛教課程費用，也可從行政費中支應；庇護員工有減班休息情形，可運用「安心就業計畫」申請薪資差額補貼。

勞動部提到，為加強協助庇護工場營運，2020年4月20日已公告再加碼提高庇護工場房屋、土地或車輛租金補助，每月除依原補助最高補助新台幣4萬元外，得再申請最高4萬元補助，最長以6個月為限，即疫情期間每月最高提供8萬元補助。

勞動部表示，隨著疫情發展情勢，很多庇護工場在疫情期間提供許多優質的相關防疫產品及服務，如新北市懷恩印刷設計庇護工場的壓克力檔版，愛加倍庇護工場、一家庇護工場的手工皂，以及第一物業管理庇護工場的清潔服務，在即將到來的母親節，支持及購買庇護工場產品及服務，給予真正努力工作的身心障礙朋友更多的鼓舞，肯定他們的努力與付出，相信更有其價值及意義。

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