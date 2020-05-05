成年男穿國小校服有不良意圖？　警曝真相：請體恤社會需關懷人士





▲警方籲網友勿以有色眼光批評、懷疑需要社會關懷的身心障礙人士。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者張君豪／台北報導

有網友透過社群平台臉書《爆料公社》發文反映，日前一名成年男子穿著台北市信義區光復國小運動服企圖混入校園，且貼文質疑該男是否要進入學校放針孔偷拍學童、或者要對學童有不良企圖。對此《ETtoday新聞雲》記者向北市警方查證，警方表示該男並未進入校園，也沒有騷擾學生，請家長、教師不用擔心。

▲警方籲網友別以有色眼光批評需要社會關懷的身心障礙人士。

警方調查發現，該男是罹患精神疾病的特教生，根據監視器畫面發現，該男並未進入校園，在校外捷運站入口徘徊約20分鐘，也沒有騷擾、攻擊學生或校方職工，請家長、該校教師不用擔心，也呼籲網友不要沒有證據就任意批判需要社會關心的人。

轄區警方表示，臉書爆料公社有網友貼文指出：「男子身穿運動服企圖校園被發現，目前校方已通知警方加強巡邏，懷疑有進入校園裝針孔或對學童有不良意圖；文中也提醒，家長接送孩童時多加注意，勿讓孩子太早到校或太晚離校，避免落單。」但當天警方在該路口有交整勤務，校門口旁就有警員佈署，若校方、家長認為校安有疑慮可報警求助。

警方事後立即調閱監視器並向社福機關查證，確認該男是有身心障礙手冊的成年特教生，監視器發現該男僅在該校外閒晃約20分鐘，社工研判應該是特教生因記憶影響，有時會懷念小學校園生活才會到校區旁閒晃，但並未有騷擾學童行為，衛生機關專業判定也認為該生無攻擊傾向，警方籲請民眾放心，允諾加強校園周遭巡邏密度維安。

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