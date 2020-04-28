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企業結合愛心　雲林縣「身障輔具巡迴維修」專車誕生　

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▲雲林縣議會副議長蘇俊豪牽線，永鑫能源公司、寶島能源公司、台中市新旺獅子會會長等三個單位，支持身障者服務，聯合捐贈促成「輔具巡迴維修」專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪牽線，永鑫能源公司、寶島能源公司、台中市新旺獅子會會長等三個單位，聯合捐贈促成「輔具巡迴維修」專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣幅員廣闊大眾交通網不及都市，尤位處雲林海線的身障者往往在輪椅、電動輪椅等行動輔具故障時，行動及生活上大受限制，經雲林縣議會副議長蘇俊豪牽線，永鑫能源公司、寶島能源公司、台中市新旺獅子會會長等三個單位，支持身障者服務，聯合捐贈促成「輔具巡迴維修」專車。

復健青年協進會指出，輔具對於身障者而言，是生活中不可或缺的必需品，縣府公益彩券盈餘從101年起，也是大力支持這項巡迴維修服務的耗材材料及維修工資，讓身障者得以享用免費維修服務，造福眾多生活於雲林縣偏鄉的身心障礙家庭，透過直接性的輔具維修關懷服務，解決身障者生活上的困難。

「輔具巡迴維修車」，巡迴維修、即時救援維修將會更便利快速，雲林縣議會副議長蘇俊豪重視對身障者服務的重視，滿足身障者在不便中可走出門的基本日常，行動力就是一項，所以不管是勸募復康巴士、輔具巡迴維修車，都是為了照顧身障者日常需要。

副議長蘇俊豪表示，感謝永鑫能源公司董事長湯孟翰、寶島能源公司王孟凱及王文蔚總監、台中市新旺獅子會黃宗源會長，踴躍協助聯合捐贈促成這輛「輔具巡迴維修」專車誕生，尤其是永鑫能源及寶島能源公司，更是認為維修利用就像能源再生一樣，不只注重環保更重要是效能再生、資源永續的觀念都與他們很契合，也讓身障者行無礙的目標更是大大往前跨越一步。

復健青年協進會理事長劉長庚表示，復健青年協進會建立了一個資源轉運站，像高單價的高背躺式輪椅更是充分借用。以社會資源回饋社區從拐杖、輪椅、洗澡椅，到醫療輔具電動、氣墊床等輔具，從第一線服務的社工及照顧服務員連結給無力購買的身障者或是短期需求的社區民眾。

劉長庚說，現在加上搭配巡迴維修車可前往更換耗材，或免費借用、回收消毒在利用等循環，不僅服務身障者也擴及至社區長輩、一般短期急需民眾，讓輔具資源共享共生共用。若有相關服務需求，可撥打05-5341940洽詢了解詳情。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪牽線，永鑫能源公司、寶島能源公司、台中市新旺獅子會會長等三個單位，支持身障者服務，聯合捐贈促成「輔具巡迴維修」專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪牽線，永鑫能源公司、寶島能源公司、台中市新旺獅子會會長等三個單位，聯合捐贈促成「輔具巡迴維修」專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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