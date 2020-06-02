走私大陸禽流感疫苗供養鵝場用　自用+轉賣...每桶立賺4萬元

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

海巡署偵防分署雲林查緝隊指出，李男以4萬元販售吳男大陸非法輸入的禽流感疫苗，吳再以每桶5萬元供雲林縣內養鵝場施打，江男再以高價8萬元層層轉賣，查緝吳男等6人，現場查扣10大桶（每桶5000CC）疫苗、散裝29瓶及帳冊等相關物證，帶回被告與證人14 人，全案依「動物藥用管理法」移送雲林地檢署偵辦。

▲走私大陸地區禽流感疫苗供養鵝場使用。（圖／海巡署雲林查緝隊提供，以下同）

檢方指出，其中被告6人分涉犯動物用藥品管理法第33條第1項輸入動物用禁藥、同法第 35 條第 1 項販賣動物用禁藥罪嫌。其中蘇姓主嫌經檢察官訊問後，認有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告分別以10 萬元至 5 萬元不等之金額交保候傳。

經專案小組調查發現，蘇男、李男自2019年5月間起，透過不明管道至大陸地區輸入禽流感疫苗，再以每桶2.8萬元，販售給李男，李男再以每桶4萬元販售給吳男。

李男、吳男除將禽流感疫苗使用於自己鵝場外，吳男再賺取價差，以每桶5萬元販售給江男及其他鵝場飼主，江男亦以每桶8萬元販售，以此層層轉賣方式，將非法禽流感疫苗施打在鵝隻體內；違法疫苗未經檢驗，如病毒未殺滅成功，恐施打無效，甚至傳播疫病。

因此，雲林查緝隊為避免病毒變異，造成疫情失控，切勿使用來路不明之疫苗，於2011年5月26日、28日，在雲林及嘉義等多處地區，查扣非法禽流感疫苗10桶（每桶5000CC）、29瓶（每瓶250CC～2000CC）、帳冊、行動電話等相關物證及緝獲吳姓等6名犯案國人，全案依「動物藥用管理法」移送雲林地檢署偵處。

雲林查緝隊呼籲，走私禽流感疫苗品質參差不齊，真偽難辨，且無第三方認證機構或政府單位查核，如因滅毒不完全，反而容易散播禽流感，造成家禽產業與公共衛生的危害，因此國內現行禁打禽流感疫苗，各禽類飼主應遵守相關規範，避免類似SARS、新冠肺炎等跨物種病毒傳播發生，全案刻正持續追查輸入來源，以杜絕類案再生。

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