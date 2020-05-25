雲林縣府沼液沼渣、廚餘回收製肥料　1630公噸免費領取

▲雲林縣政府利用回收之廚餘製成8萬多包共1630公噸肥料，全數免費提供縣民領取使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

廚餘為生活中常見廢棄物，妥善回收利用，對環境與資源上的助益更為顯著，雲林縣政府25日在斗南倉庫舉辦「沼液沼渣、廚餘回收變資源農田GO省錢｣記者會，目前縣府利用回收之廚餘製成8萬多包共1630公噸，全數免費提供縣民領取使用，做到真正的資源循環、施政人民有感的目標。

新型冠狀病毒疫情衝擊，農用化學肥料出現供應短缺，為緩解民眾與農民耕種需求，提供在地紓困方式，免費領取本縣回收廚餘製成之雲林有機質材料及向已取得畜牧糞尿資源利用之畜牧場聯繫合作施灌沼液沼渣，這2種肥分內含豐富的氮、磷、鉀肥及有機質等可提供農作物生長，為本縣民眾提供實質回饋與服務。

雲林推動「畜牧糞尿資源化利用政策」，迄今已6年，共有272場畜牧場申請畜牧糞尿資源利用措施，包含188場取得沼液沼渣農地肥分使用計畫、32場取得農業事業廢棄物個案再利用於農田使用及52場取得符合放流水標準之廢水作為植物澆灌等，推廣施灌的經濟作物超過35種以上。

雲林縣環保局指出，目前廚餘日產量約在40公噸左右，每噸廚餘平均可至成0.2公噸有機質材料，每月可產出1萬包有機質材料，免費提供社區及民眾取用，雲林有機質材料目前至5月底庫存量約有2萬7千包，可提供登記領取，有需要可向各所轄鄉鎮市公所申請登記，此外為擴及領取需求與便利性，未來將協調與各鄉鎮市農會合作，擴展領取點，達到便民與利民服務。

雲林縣長張麗善縣長表示，將廚餘製成之有機質材料及畜牧糞尿沼液沼渣，應用於雲林縣農田使用，提供實質回饋，共創河川清淨、畜牧、環境、農業循環經濟發展，希望有興趣的農民或民眾可以洽詢雲林縣環保局雲林有機質材料資詢服務專線05-5526298王小姐、畜牧糞尿資源利用諮詢專線雲林縣環保局05-5526255甘小姐、元科科技股份有限公司05-5332462。

▲雲林縣政府利用回收之廚餘製成肥料，這2種肥分內含豐富的氮、磷、鉀肥及有機質等可提供農作物生長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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