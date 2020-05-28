雲林男中頭彩600萬卻搞丟　調監視器想佐證…台彩：認券不認人

▲22日斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎，彩金高達800萬元，店家開心於店門口張貼「本站開出今彩539頭獎」的紅布條及張貼紅紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券公司發行的「今彩539」彩券，5月20日於雲林縣斗南鎮開出頭獎，原本是件幸運開心的事，不料購買彩券男子22日卻前往彩券行求助，表示不慎遺失中獎彩券，希望透過監視器畫面佐證有購買；台灣彩券則表示，彩券兌領是「認券不認人」且要有實體紙本。

上週三斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎，彩金高達600萬元，店家開心於店門口張貼「本站開出今彩539頭獎」的紅布條及張貼紅紙，但過了兩天，一名男子由警察陪同上門表示，希望店家幫忙調監視器，男子稱該張彩券是家人買的，但彩券遺失，想調閱監視器證明佐證確實有購買。

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彩券行業者表示，依法規定對彩券得獎者有保密必要，報案民眾要向台彩公司客服中心反映，依程序且要有台彩公司人員陪同才能提供監視器畫面，所以當下拒絕提供。根據台彩公司資料，20日開獎的今彩539頭獎中獎有4注，單注獎有600萬元。

台彩公司指出，若當事者有報案，全案交由警方調查。台彩公司表示，彩券是「認券不認人」，依「公益彩券發行條例」規定，彩券中獎人須憑中獎的彩券，若遺失、被盜者，無法掛失止付，且要彩券正本才能進行問題彩券重建，若無法辨認真偽者，不予兌換。

台彩公司表示，根據「公益彩券發行條例」規定，中獎人應兌獎之日起3個月內，憑中獎的公益彩券與本人的身分證或其他身分證明文件依規定具領，但若彩券遺失、被盜或滅失者，不得掛失止付。換句話說，中獎人須「憑券具領」，也就是憑中獎的彩券領獎。

▲依法規定對彩券得獎者有保密必要，報案民眾要向台彩公司客服中心反映，依程序且要有台彩公司人員陪同才能提供監視器畫面，所以業者當下拒絕提供。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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