雲林男中600萬彩券卻搞丟！老闆驚爆：他損失應是1800萬元

▲斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎，三注彩金1800萬元，店家開心於店門口張貼紅布條及張貼紅紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券公司發行的「今彩539」彩券於5月20日開出4注頭獎，其中1注獎落高雄，3注則在雲林縣斗南鎮同一家店開出，卻發生彩券購買人不慎將彩票遺失報案希望以當初購買時的影像佐證，彩券行業者指出，依過往經驗，同一處開出多個頭彩，通常是同一人所購買，因此根研判，這個搞丟頭獎彩券者的損失可能不只600萬，而是1800萬。

上週三斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎3注，單注彩金高達800萬元，扣稅後可實領約640萬元，業者20日在頭獎開出後接獲台彩公司通知，興高采烈於門口張貼「本站開出今彩539頭獎」的紅布條及張貼紅紙，不料，22日一名男子上門表示，頭獎彩券為妹妹購買但彩券遺失，希望店家幫忙調監視器佐證購買時間、地點，但店家並無權限調閱予以拒絕。

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彩券行業者指出，22日晚間關門前警方前往表示接獲報案，希望能調閱監視器畫面以釐清報案人所陳述狀況，但依法規定對彩券得獎者有保密必要，報案民眾要向台彩公司客服中心反映，依程序且要有台彩公司人員陪同才能提供監視器畫面，所以只能拒絕警方要求。

彩券行業者表示，依經營彩券行的經驗，一間彩券行要開出頭獎已經不簡單，更尤其是同時間開出，極大可能就是同一人下注才有的結果，業者說，有些人會將相同號碼一次購買多注，中獎之後即便有別人下著相同後馬，那分得獎金才會比較多。如果依照報案人所講，那他遺失的應為3注頭彩，扣除稅金後約為1800萬。

嘉義派出所表示，22日一名女子與幾名男性友人前往報案，出示手機中一張彩券照片，表示其所購買彩券中頭獎，但卻不慎遺失，希望警方能夠幫忙向彩券行調閱監視器來佐證確實有購買的動作，因彩券行地點為雲林縣，故由斗南警方協助執行，但調閱監視器需要經過向台彩公司申請，程序還在處理中。

台彩公司指出，若當事者有報案，全案交由警方調查，由司法仲裁。台彩公司表示，彩券是「認券不認人」，依「公益彩券發行條例」規定，彩券中獎人須憑中獎的彩券，若遺失、被盜者，無法掛失止付，且要彩券正本才能進行問題彩券重建，若無法辨認真偽者，不予兌換。

根據台彩網站說明「今彩539」獎金分配，頭獎總獎金2400萬，最高只能拿走800萬，如1人中獎可得800萬，2人或3人中獎各得800萬，但頭獎得主超過4人或4人以上就是以總金額2400萬下去平分，故以斗南這家彩券行為例，4注頭彩獎金為各得600萬。

▲彩券得獎者有保密必要，依程序要有台彩公司人員陪同才能提供監視器畫面，所以業者只能拒絕警方要求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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