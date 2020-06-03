能加入我們嗎？洛杉磯國民兵「單膝跪地」與民同行...民眾感動歡呼

▲美國洛杉磯抗議「佛洛伊德之死」的群眾，向國民兵以擊拳代替握手示意（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆長久以來各族群間的矛盾，全國各地相繼發起示威運動相挺受迫害的非裔人士，未料情勢卻愈演愈烈，洛杉磯也在上月30日實施宵禁、並向州長請求調派國民兵支援；然而在這場軍民對立下，網友們也拍下令人動容的一幕，派駐當地的國民兵紛紛向參與示威的民眾單膝下跪，似乎是在致歉。

Law enforcement was not entirely peaceful. But protestors were. I got to view incredibly powerful black men and women speak with law enforcement, including this moment from my balcony where the National Guard took a knee with them. The People are Peaceful. pic.twitter.com/lxWrDfaDAo — Emma Toureau (@EmmaToureau) June 2, 2020

網友「marcella」上傳推特的影片中可看到，非裔女演員兼歌手琪琪‧帕瑪（Keke Palmer）參與好萊塢附近的和平遊行。只見她一手拿著礦泉水瓶、比起手勢，向眼前駐守路口的國民兵，以和平理性的口吻表達自己的訴求，希望國民兵也能跟隨民眾，加入遊行行列。然而國民兵雖能理解帕瑪的訴求，但卻也面有難色表示，根據指令，他們不能離開駐守地點。

▲洛杉磯國民兵「單膝跪地」向示威民眾致意。（圖／翻攝自Twitter@marcella）

隨後，一旁民眾似乎理解國民兵們的難處，發問道，「那麼你們能幫忙嗎？可以透過單膝下跪來表達歉意嗎？」；和帕瑪對話的國民兵隨即單膝跪地致意，似乎是領頭羊的角色，其身後的國民兵們也跟著跪地，周圍的民眾紛紛歡呼，拍下令人動容的一幕。

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