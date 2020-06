中國推港版國安法　美國務院更新香港旅遊警示：恐受進一步監控！

▲ 香港市民上街抗議港版國安法。(圖/路透社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

中國強推「港版國安法」引發爭議。美國國務院今天更新香港旅遊警示,提醒民眾北京將在香港實施國安法,並警告旅居香港國人恐受到進一步監控,或面臨當局任意執法。

中國13屆全國人大代表會議5月28日以2878票贊成,1票反對、6票棄權,通過備受爭議「港版國安法」授權案。為了反制北京,美國總統川普5月29日大動作宣布,將著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇。

川普當時也透露,國務院將修正香港旅遊警示,以反映國人遭受中國國安機器監控、懲戒的危險升高。

The State Department has updated its Travel Advisory for Hong Kong. The Global Level 4 Health Advisory also remains in effect, which advises U.S. citizens avoid international travel. https://t.co/r2p2sunmIX pic.twitter.com/gibX3h6By4