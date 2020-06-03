她好心幫店家抵抗暴徒　一家人卻被警「只見膚色就上銬」...女記者傻眼阻止！

▲洛杉磯名眾上街頭為「佛洛伊德(George Floyd)之死」抗議。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德(George Floyd)之死」引發各地民眾上街示威，女記者在加州街頭採訪時，剛好目睹一群暴徒試圖搶劫店家，幸好一名黑人女性與家人挺身而出抵抗才沒有得逞，然而警方到場時居然二話不說就將她們一家人上銬，完全不顧女記者在旁拼命阻止。

福斯電視女記者岡薩雷斯(Christina Gonzalez) 近日在洛杉磯市的範努伊斯區(Van Nuys)街頭報導時，目睹當地女居民莫奈(Monet)與家人一同幫助商店老闆，對抗想要搶劫商店暴徒的緊張場面，雙方對峙一陣後警車終於抵達，然而令人傻眼的是，警方下車後除了追捕逃跑中的暴徒，見義勇為的莫奈一家人也莫名被捕。

影片中可看到，警方到場後只看膚色就立即包圍莫奈一家人，並將她、丈夫以及妹夫全都上銬，在場白人民眾則只被驅離。岡薩雷斯見狀拼命解釋，莫奈一家其實是保護商店的好人，並且指認誰才是真正鬧事的份子，警方好不容易搞清楚狀況後放人。

莫奈事後受訪表示，她在當地居住長達37年，因為認識遭到攻擊的店家老闆，所以目睹搶劫時覺得自己應該要做些什麼，沒想到卻遭警方上銬，「我能夠理解，警方累了，我們都是，我已經55歲，我也累壞了」，她不希望再有外地人介入讓抗爭事件持續擴大，因為當地民眾正在努力重建原本的生活。

