群眾搶劫珠寶店！退休非裔警察隊長慘遭殺害　陳屍人行道…川普怒了

▲多恩不幸遇害。（圖／翻攝自推特）

記者丁維瑀／綜合報導

美國示威活動尚未平息，有多人在過程中不幸遇害。身為非裔族群的聖路易斯市前警局隊長多恩（David Dorn）2日被發現陳屍在人行道，當時疑似有民眾趁亂搶劫珠寶店。總統川普稍早透過推特致哀，他認為，多恩遭到「卑鄙的」打劫者開槍殺害。

《美聯社》報導，事發時間為2日凌晨2時30分許，77歲的多恩倒在密蘇里州聖路易斯一家珠寶店前方，被發現時已經死亡；據了解，這起事件中還沒有人遭逮捕。當時疑似有民眾趁著示威期間行搶，四名警察被開槍攻擊，還遭投擲石塊與丟煙火，55家商店都有損失，包括一間便利商店被放火燒毀。

聖路易斯郡（St. Louis County）前警長費奇（Tim Fitch）結識多恩30年，多恩曾領導聖路易斯警局專為年輕人設計的項目。費奇說，多恩非常關心青年，特別是貧困的年輕人，「他希望看見他們成功，想成為那些想進入執法部門的人的榜樣。」

▲佛洛伊德之死掀起全美示威。（圖／路透）



根據妻子說法，多恩是珠寶店老闆的朋友，每當警報響起，他總會熱心前往查看狀況。多恩在聖路易斯警局單位任職38年，並於2007年10月退休。川普3日則表示，向多恩的家屬致上最高的敬意，他也向警官們致意，「謝謝你們！」

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

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