群眾搶劫珠寶店！退休非裔警察隊長慘遭殺害　陳屍人行道…川普怒了

▲多恩不幸遇害。(圖/翻攝自推特)

記者丁維瑀/綜合報導

美國示威活動尚未平息,有多人在過程中不幸遇害。身為非裔族群的聖路易斯市前警局隊長多恩(David Dorn)2日被發現陳屍在人行道,當時疑似有民眾趁亂搶劫珠寶店。總統川普稍早透過推特致哀,他認為,多恩遭到「卑鄙的」打劫者開槍殺害。

《美聯社》報導,事發時間為2日凌晨2時30分許,77歲的多恩倒在密蘇里州聖路易斯一家珠寶店前方,被發現時已經死亡;據了解,這起事件中還沒有人遭逮捕。當時疑似有民眾趁著示威期間行搶,四名警察被開槍攻擊,還遭投擲石塊與丟煙火,55家商店都有損失,包括一間便利商店被放火燒毀。

聖路易斯郡(St. Louis County)前警長費奇(Tim Fitch)結識多恩30年,多恩曾領導聖路易斯警局專為年輕人設計的項目。費奇說,多恩非常關心青年,特別是貧困的年輕人,「他希望看見他們成功,想成為那些想進入執法部門的人的榜樣。」

▲佛洛伊德之死掀起全美示威。(圖/路透)



根據妻子說法,多恩是珠寶店老闆的朋友,每當警報響起,他總會熱心前往查看狀況。多恩在聖路易斯警局單位任職38年,並於2007年10月退休。川普3日則表示,向多恩的家屬致上最高的敬意,他也向警官們致意,「謝謝你們!」

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4