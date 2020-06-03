三倍券「邪惡套利法」網路瘋傳　各大賣場將出招反制

▲行政院剛推出「三倍券」的使用辦法，就有網友想到了「邪惡套利法」想要換現金。（圖／行政院提供）



記者林彥臣／綜合報導

行政院疫祭出後振興方案正式定名為「三倍券」，規定除了電商平台以及菸品、罰單等少數限制不可使用的消費行為之外，原則上任何商品、服務、通路都可以使用，但是就有網友想出了「邪惡套利法」，利用退貨機制換現金，對此各大賣場將祭出招式反制。

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▲行政院2日公布振興三倍券使用方式。（圖／行政院提供）



7月15日起三倍券正式上路可使用至12月底，包括百貨、餐廳、賣場、車票通通都可以用，只有不可用於電商網購、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券儲值等。

想領到實體票券者可在超商、郵局購買，超商7月1日開放預購、7月15日開始領券，郵局則是15開放購買，至於信用卡、電子票證及行動支付3種非實體券，同樣都是7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費滿3千回饋2千。

行政院推出後三倍券後，就有網友瘋傳的邪惡套利法，就是利用如好市多等大賣場的退貨機制，拿三倍券拿去買3000元的商品，例如牛肉、餅乾、等食物類商品，吃一半之後再退貨，就能換現金「有吃又有拿」。

▲各大賣場正在研擬反制做法，避免民眾使用三倍券套利。（圖／記者許宥孺翻攝）



好市多行銷企劃部副總經理王友玫則說，目前仍在瞭解三倍券使用規範，會依據規定公布實際作法。家樂福目前回應，現在還沒收到進一步資訊，可能退券不退錢，但還在研議中而全聯、愛買則表示正在研擬當中，未有明確規定。

至於使用三倍券消費相關活動部分，多數業者仍在討論當中，全聯預計預計6月中旬公布，其他業者未給予公佈時間。

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